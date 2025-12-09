Nike revive la leyenda: vuelven las Tiempo de Ronaldinho “Touch of Gold”

Nike continúa apostando por la nostalgia reviviendo sus siluetas legendarias. Tras el reciente regreso de los Total 90, la marca anuncia la llegada a Chile este 10 de diciembre de las Nike Tiempo “Touch of Gold”, una versión renovada del histórico modelo que Ronaldinho popularizó hace dos décadas durante su estadía en el FC Barcelona.

Este producto será llevado por el jugador de Independiente de Avellaneda, Luciano Cabral, quien suele sorprender con su habilidad en la cancha, convirtiéndose en un embajador ideal de esta reedición icónica.

La nueva edición rinde homenaje a la evolución del calzado del astro brasileño, tomando como referencia las versiones de 2005, 2015 y 2021. El resultado es un diseño que mezcla tradición y modernidad, conservando los elementos que hicieron célebres estos botines.

Detalles que marcan la diferencia

Las Nike Tiempo Legend “Touch of Gold” conservan la estética inconfundible de Ronaldinho, combinando un blanco metálico nítido con detalles dorados. El modelo incorpora una parte superior de piel acolchada que aporta suavidad y un ajuste cómodo al contacto, además de la clásica lengüeta plegable, uno de los elementos más reconocibles del calzado utilizado por el astro brasileño.

La entresuela Cushlon mejora la amortiguación y entrega mayor comodidad fuera del campo. El acabado blanco metálico se inspira en el brillo característico del diseño original, mientras que los acentos dorados aparecen en el Swoosh, el talón y otros detalles icónicos de la marca. El modelo también incluye una joya con la letra “R” en los cordones, como homenaje directo a Ronaldinho, y la leyenda “05.15.25” en el talón, que hace referencia a las tres generaciones anteriores de esta silueta.

Dónde encontrarla

Las Nike Tiempo Legend “Touch of Gold” llegarán al mercado en unidades limitadas y se comercializarán exclusivamente en nike.cl y 100% Fútbol a partir del 10 de diciembre. Su precio referencial será de $289.990.

Con esta reedición, Nike no solo rescata una pieza fundamental de su historia futbolera, sino que también celebra la magia, creatividad y estilo inconfundible de Ronaldinho, invitando a los fanáticos a revivir uno de los capítulos más memorables del deporte.