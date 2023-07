Nahuel Luján tuvo 25′ de acción en la gran victoria de Unión San Felipe en el Campeonato Ascenso 2023. Por la 18° fecha del torneo, el cuadro del valle del Aconcagua venció por 2-1 a Deportes Antofagasta en el estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Corrían 65′ cuando el DT del Uní-Uní, Juan Manuel López, sacó del campo de juego a César Valenzuela. Y en su lugar mandó al Gato, quien tuvo su primera experiencia fuera de Argentina en la Universidad de Chile. La presencia del cordobés de 27 años sirvió para refrescar la ofensiva.

Y en los 77′, Gonzalo Jara sentenció la remontada sanfelipeña. Los aconcagüinos comenzaron perdiendo gracias a un tanto del venezolano Luis Guerra, pero habían logrado igualar mediante Valenzuela, precisamente quien le dejó su puesto a Luján.

Nahuel Luján tras la victoria de San Felipe: “Mi meta es ser mejor de lo que he sido”

Nahuel Luján sabe que el triunfo de Unión San Felipe puede ser un gran impulso en el Campeonato Ascenso. De hecho, esos tres puntos le permitieron a su equipo llegar a los 29 puntos en la tabla de posiciones.

Con aquella cosecha, los albirrojos alcanzaron 29 puntos en 18 partidos y quedaron en la 6° posición. Es decir, por ahora los sanfelipeños entrarían en el playoff de ascenso, que incluye desde el 3° hasta el 8° ubicado.

Eso motivó una reflexión del ex jugador de Belgrano de Córdoba y Agropecuario, cuadro donde estuvo cedido desde Universidad de Chile. “Mi meta no es ser mejor que otros. Es ser mejor de lo que he sido”, afirmó el habilidoso Luján, quien ha jugado ocho encuentros como titular en la presente campaña de la Primera B.

Por cierto, en Deportes Antofagasta no quedaron tan contentos con el desenlace del compromiso y pusieron una duda: tras un cabezazo de Gabriel Harding, se estimó que hubo infracción del ex atacante de Curicó Unido sobre Pablo Heredia, el golero argentino-chileno de Unión San Felipe. Pero ya el 2-1 a favor de los aconcagüinos estaba puesto.