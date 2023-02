Nahuel Luján se sincera en San Felipe: "Me dolió salir de la U, pero me motiva mucho jugar acá"

Nahuel Luján se transformó en uno de los fichajes que más rimbombancia mediática tuvo en el Campeonato Ascenso 2023. Unión San Felipe se quedó con el futbolista argentino, quien pasó a préstamo desde la Universidad de Chile para ponerse a las órdenes del DT argentino Germán Cavalieri.

Por cierto, el habilidoso futbolista surgido de Belgrano de Córdoba entregó algunas de sus sensaciones por desembarcar en el Uní-Uní. "Lo central es aportar un granito de arena para poder ascender. Ese es el objetivo. Unión San Felipe puede representar un empujón en mi carrera", apuntó en declaraciones con el sitio del cuadro aconcagüino el Gato, quien de todas maneras se sinceró respecto de su salida del Centro Deportivo Azul.

"No puedo negar que me dolió salir de la Universidad de Chile, pero me motiva mucho jugar acá", aseguró el jugador de 27 años, quien en 2022 estuvo cedido en Agropecuario de su país. "Antes de venir pregunté y todos me hablaron muy bien del club. Cuando se presentó la oportunidad, no dudé un instante", expresó Luján, quien apunta a ser una de las figuras del torneo.

Sabe que los ojos estarán puestos en él, principalmente por esa vitrina que implica haber pasado por uno de los equipos más grandes del fútbol chileno. "Primero agradezco la confianza y que me vean de esa forma. Vengo con toda la humildad a aportar y disfrutar para que el equipo logre sus metas", manifestó Nahuél Luján, quien también pasó por Santamarina, Ferro Carril Oeste y Central Córdoba.