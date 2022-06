Universidad de Chile se rearma pensando en la segunda rueda. Nahuel Luján no entra en los planes de Diego López y puso fin a su paso por los azules. Ahora busca club.

Universidad de Chile vive días movidos pensando en lo que será la segunda rueda. El Romántico Viajero ha tenido una temporada paupérrima y que repite los errores de años anteriores, pero esta vez se tomaron el tiempo para reaccionar.

El club esperó que se cerrara la primera parte del torneo para confirmar la llegada de Diego López. Con su nuevo técnico al mando desde el lunes, llegó el momento de hablar de jugadores que pueden llegar, pero también de los que pueden partir.

Durante la noche de este miércoles, Universidad de Chile oficializó el arribo de Emmanuel Ojeda como su primera incorporación. Tras ello, comenzó la poda, donde lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse.

Nahuel Luján no seguirá en el Bulla la próxima temporada. El delantero no logró afirmarse nunca y pese a todas las oportuniades que tuvo, no convenció y finalizó su vínculo con los azules para ir en busca de nuevos desafíos.

Nahuel Luján rescinde contrato para salir de la U

Nahuel Luján llegó a Universidad de Chile en marzo del 2021 como una de las cartas para potenciar su ataque. Sin embargo, los problemas físicos y las lesiones le hicieron imposible el demostrar por qué llegó a los azules.

El argentino sufrió molestias en una de sus rodillas y su espalda, lo que lo mantuvo lejos de las canchas por algún tiempo. Pero más allá de eso, su nivel nunca logró encantar a alguno de los seis entrenadores que lo dirigieron en sus dos años por el club.

Su salida era inminente y solo faltaba conocer la forma, la que vio la luz este jueves. Según informó Radio Cooperativa, el delantero rescindió contrato (el que terminaba en diciembre del 2023) para así facilitar su salida del Bulla.

Nahuel Luján cierra así una pobre etapa en Universidad de Chile y se enfoca en lo que llegue a su carrera. El Gato es parte de los jugadores que pueden cambiar de equipo en Primera División, aunque todo apunta a su regreso a Argentina.