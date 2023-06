La tristeza del Coca Mendoza en su visita a Colo Colo en Argentina: "Uno es uno más no más, ni siquiera te conocen"

Muchos fueron los referentes de Colo Colo que viajaron hasta Buenos Aires para estar presentes en el duelo ante Boca Juniors, por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eso sí, uno de ellos vivió una lamentable situación, porque Gabriel Coca Mendoza sintió que los jugadores le hicieron una desconocida en su visita al hotel de concentración.

Tristeza

Así lo relató el propio histórico jugador del Cacique en ESPN, donde detalló el lamentable momento donde sintió que nadie en el plantel lo conocía.

“Los vine a ver, vi a un par de jugadores y se me acercó la utilería más que los jugadores (ríe). Uno es uno más no más, ni siquiera te conocen. (Esteban) Pavez me saludó porque es el capitán, pero para el resto uno es uno más”, comentó Mendoza.

En ese sentido, pese a la tristeza, para el ex jugador fue un mal momento con el plantel albo: “No es que me moleste. Pero yo creo que la esencia de Colo Colo es que cuando nosotros estábamos del otro lado y llegaba un referente o el que llegaba, el camarín lo recibía porque era su casa”, detalló.

Por lo mismo, deja una tarea a las nuevos jugadores, para tener respeto por las viejas glorias que tien el club y que han dejado un legado en la historia de Colo Colo.

“Llegaba Caszely, el Pollo Véliz y los recibíamos como uno más de nuestra familia y el respeto está intacto, pero eso se ha perdido con el tiempo y las nuevas generaciones lo han perdido. Lo importante es que recibimos el cariño del hincha”, finalizó.

Boca Juniors recibe a Colo Colo a contar de las 20.00 horas en una fecha muy trascendental por la Copa Libertadores.

