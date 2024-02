La fuerte advertencia de Nico Peric al plantel de Cobreloa: "No es fácil jugar en Calama"

Cobreloa sufrió su primera gran decepción en su regreso a Primera División: en su visita al Municipal de La Cisterna, recibió una goleada por 5-0 de Palestino. El golpe se sintió fuertísimo en Calama, donde Emiliano Astorga disparó contra sus jugadores, y por eso Nicolás Peric les envía una advertencia.

En las pantallas de ESPN, el exportero que vistió la camiseta naranja en 2011 avisó al equipo loíno de las presiones que trae el club. Peric advirtió que no todos los futbolistas pueden jugar en Calama y que, en su regreso a casa, deben revertir rápidamente la situación.

“La cancha es pesada, la gente es pesada. Parece que hay más altura cuando estás mal. Yo el primer semestre lo pasé pésimo, terminamos penúltimos con Nelson Acosta y lo iban a echar. Hubo compañeros que no pudieron jugar más, que tuvieron que irse a mitad de año porque no eran capaces. Se ahogaban, no podían correr…”, recordó.

“Logramos convencer al entonces presidente de Cobreloa de que era su proyecto y que reforzara el equipo con tres jugadores. Lo entendió así, trajo tres buenos jugadores y terminamos jugando la final contra Jorge Sampaoli”, dijo después.

“Pero es muy difícil. Y qué bueno que esté Rodolfo González como capitán, porque va a tener que ponerse los pantalones y decirles, ‘esto es Calama, esto es Cobreloa y esta cuestión es así’. ¿5-0? Al 3-0 me paro acá y no me hacen más goles. ¿Pero cinco? ¿A Cobreloa?”, disparó.

“Está bien, Cobreloa viene subiendo, hay muchas cosas, un deficit económico terrible, el club está casi quebrado… Pero no es para que te hagan cinco goles. Vamos a ver, en la vuelta en Calama, cómo revierten esta situación. Ojalá sea un triunfo o se empieza a poner pesada la pista para los jugadores”, avisó.

En la siguiente fecha, Cobreloa recibe a Cobresal en el Zorros del Desierto. Loínos y mineros chocan este viernes 1 de marzo a las 20:30 horas.

