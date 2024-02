Por quinta ocasión en su rica historia futbolística, Cobreloa recibe una goleada en contra por 5-0, esta vez fue ante Palestino, en su segundo juego tras volver a Primera División, lo que encendió las alertas en aquellos que inscribieron su nombre en la historia del club.

Es el caso de Juan Carlos Letelier, campeón con los loínos en 1982 y 1985, además de finalista en Copa Libertadores, que en conversación con RedGol no dudó en calificar lo que pasó en La Cisterna como “frustrante”, y hace un llamado de alerta al técnico Emiliano Astorga y su plantel.

“Es el segundo partido que tiene y no hemos mostrado nada. No hemos mostrado fútbol, no hemos mostrado lo que es Cobreloa; sin desmerecer a nadie, pero el equipo está demostrando que en Segunda sí puede hacer las cosas, pero en Primera le va a costar mucho más“, afirmó el ex delantero.

Sobre lo que ocurrió en La Cisterna, Letelier indica que “ya teníamos tres goles en contra en los primeros 20 minutos. Es preocupante, porque no esperamos eso. Se esperó tantos tiempo para que Cobreloa subiera a Primera División y nos hacen una boleta que, aparte, pudo ser peor“.

Históricos de Cobreloa destruyen a Astorga y compañía

Otro que fue muy crítico con lo hecho por los Zorros del Desierto fue el ex arquero Óscar Wirth, campeón en 1980 y 1982, dos veces subcampeón de América con los loínos, quien apunta a que la responsabilidad de lo que pasó en La Cisterna es compartida entre el técnico y los jugadores.

“De repente en los manejos de los clubes hay personas que sirven para Primera, y los técnicos también, y los jugadores también. Aquí están todos involucrados, Entonces, la única manera de poder realmente revertirlo es, con un análisis completo de lo que pasó, obligarte a que los jugadores entiendan que esta situación ya no es Segunda División“, sostiene.

“Lo más preocupante, junto obviamente con los números, porque los números hablan por sí solos, es el hecho de que tú no tuviste ninguna posibilidad de poder hacer un gol. Palestino te hizo cinco, pero te podría haber hecho nueve. ¿Cuántas posibilidades tuvo Cobreloa de hacer gol en el otro lado? Eso es lo preocupante”, sentenció Wirth.

¿Cuándo vuelven a jugar los loínos?

Con la obligación de mostrar una mejor imagen que la de este fin de semana, Cobreloa será el encargado de abrir la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024, cuando reciba en el Estadio Zorros del Desierto a Cobresal, este viernes 1 de marzo, desde las 20:30 horas.

¿Podrá Cobreloa quedarse en Primera División? ¿Podrá Cobreloa quedarse en Primera División? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.