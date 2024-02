Otra cosa es en Primera. Cobreloa volvió heroicamente a la máxima categoría del fútbol chileno y ya ha comenzado a encontrarse con la realidad de estar entre los grandes. Este sábado, los loínos fueron apabullados por Palestino, dejando el duelo 5-0.

En ese contexto bueno es saber si existe algún análisis técnico que pueda dar detalles sobre la derrota. Emiliano Astorga, DT loíno, calificó al equipo de errático y aseguró estar sorprendido de lo mal que se jugó.

“Estuvimos irreconocibles. Nos cambiaron al equipo que jugó con Huachipato. Estuvo pasivo y Palestino nos doblegó por todas las líneas. Se nos olvidó todo el trabajo que hicimos. Estábamos erráticos en las marcas y en los pases, cuesta analizar este tipo de partidos, cuando te ves muy mal en todo sentido, no solo en lo futbolístico”, intentó hilvanar un análisis Astorga.

“No había visto al equipo tan errático, tan mal en el uno contra uno, nos vimos muy lentos. En los goles perdíamos las marcas, increíble, no ganábamos los rebotes. Mientras más nos pasaban goles, más nos equivocábamos. No sé por qué este cambio tan brusco. Palestino nos pasó por arriba”, añadió.

Un festival de goles

Para Emiliano Astorga el partido no pasó por una inferioridad esencial, sino por un mal día. En base a eso, sostuvo que esta tremenda goleada puede servir para que los jugadores vuelvan a sacar la cabeza del hoyo. Al fin y al cabo, lo que no te mata te hace más fuerte.

“Vez que llegaban, nos convertían. Tratamos de mejorar la parte defensiva o sería una debacle y fue así. Entró el nerviosismo y la inseguridad, pero hay que levantar cabeza. Esta derrota tiene que doler, hay jugadores que tienen que mejorar su nivel para que este equipo sea fuerte”, confesó Astorga.

Lo importante para el DT es poder dar vuelta la página, considerando el tremendo shock que impone una derrota así. “Es la función de nosotros, trabajar bien y levantarnos psicológicamente. No teníamos pensado que nos hicieran cinco goles y sin reacción. No tuvimos reacción, Palestino nos pasó por arriba en todos los aspectos. Me duele haber perdido por tantos goles. Puedes perder, pero no de esta forma, fue muy abrupto. Este no es el equipo nuestro”, advirtió el técnico.

¿Soluciones? Una de las más inmediatas sería contratar nuevos refuerzos. Pese a que parece sencillo, Astorga señala que revierte complejidad monetaria. “Pasa mucho por la parte económica, no puedo tomar decisiones si no tienen los recursos”, cerró el técnico, abrumado por la derrota.