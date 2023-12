Claudio Borghi protagoniza una polémica con Arturo Vidal. El King disparó una dura crítica en contra del Bichi en una de sus ya habituales transmisiones en vivo, donde se mostró en contra del trabajo que realiza el argentino.

Para ser más específicos, el histórico mediocampista chileno reaccionaba al partido que Colo Colo perdió 2-0 ante Unión Española por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023, que sepultó la ilusión alba del bicampeonato, y no le gustaron los comentarios de su ex DT en la Roja y Colo Colo.

“La verdad que no lo escucho mucho, no cacho que hue… habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras hue…“, lanzó el jugador de 36 años contra el exfutbolista de 59 a través de Twitch.

Si bien es muy poco probable que Borghi haya escuchado en vivo las palabras de Vidal, estas igual llegaron a sus oídos. Por eso, el campeón del Mundial de México 1986 con Argentina respondió, y lo hizo fiel a su estilo.

“Para mí fue un gusto”

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, en el cual Borghi se desempeña en el rol de comentarista, donde el Bichi fue consultado por si estaba al tanto de las duras palabras que empleó Vidal en contra de él.

“Me llegó una donde se referían a mí en unos términos no adecuados“, disparó Claudio Borghi. Tras eso, Juvenal Olmos tomó la palabra para hacerle una consulta.

“¿Qué decían?“, le preguntó su compañero de panel al director técnico que supo ser tetracampeón con el Cacique. Y este respondió con la frase del volante del Athletico Paranaense: “El Bichi habla puras hue…“, soltó.

“Para mí fue un gusto, porque hace una semana dijo que no existía y ahora existo“, concluyó el Bichi Borghi para sellar su respuesta a las palabras que empleó Arturo Vidal para referirse a su persona.

Cabe destacar que hace unas semanas el emblemático volante de la generación dorada de la selección chilena fue consultado por Borghi, y también fue muy duro. “Nada que opinar de él, de verdad que nada. No existe“, dijo Vidal.

Así las cosas, ahora habrá que esperar a ver si hay respuesta del King a través de sus ya habituales -y también bastante polémicas- transmisiones en vivo, las que puede hacer mientras se recupera de su operación a la rodilla.

Arturo Vidal pelea con Colo Colo y los hinchas

Arturo Vidal ha generado noticia varias veces por sus transmisiones en vivo, y un tema al que suele referirse es Colo Colo. Eso sí, últimamente el ídolo albo anda cascarrabias y se pelea con todos en el Monumental.

“Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense. Me lesioné y todavía me siguen queriendo. Uno sube fotos para Instagram para pasarlo bien. Nada más”, lanzó de entrada.

Después, expone que “yo tengo contrato acá hasta el 30 de diciembre. Todavía no decido nada. Aún no termina mi contrato. Así que no me anden tirando la mala”.

“Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Pero tengan claro que estando o no voy a ser colocolino toda la vida“, señaló.

“Claro que voy a ver el partido (ante Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo“, complementó, pero tras eso, Vidal se agarró con los hinchas.

“Mi gente, yo no he decidido dónde me voy a ir. ¿Por qué están hablando? Hay hasta hueones del Colo escribiéndome. Se dan vuelta rapidito. Les voy a decir altiro: a todos los hueones que me escriben la mala onda del Colo, que se dan vuelta ahora, déjense de huevear, loco, si todavía no tomo la decisión“, lanzó.

“A fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre los culiaos. Después, cuando decida, van a andar de la mano. Así que déjense de huevear”, concluyó.

¿Cuántas veces dirigió Claudio Borghi a Arturo Vidal?

El Bichi fue técnico del King por primera vez en Colo Colo. Entre 2006 y 2007 estuvieron juntos en Macul, y tras eso se reencontraron en selección chilena. Entre 2011 y 2012 estuvo Borghi en la Roja, donde también trabajó junto a Vidal.

