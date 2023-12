Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, volvió a referirse a la posibilidad de que Arturo Vidal regrese a Colo Colo. Esta vez, el timonel albo respondió a un comentario del King en una transmisión de Twitch, en la que insinuó que los albos no están tan entusiasmados con un posible fichaje.

“No he visto sus declaraciones, pero él sabe que lo queremos mucho, así que estaría equivocado. No hemos visto nada sobre eso, porque las cosas del plantel lo veremos terminada la temporada. No se habla nada del plantel hasta ese entonces, así que no hay ninguna decisión sobre nadie”, comentó.

De todas maneras, quiso enviarle un mensaje a Vidal. “Él es un ídolo del club, todos los queremos y admiramos. Es probablemente uno de los tres mejores jugadores en la historia de Chile, así que cómo no va a ser considerado. Y esta es su casa”, sumó Stöhwing desde el Estadio Monumental.

“Una vez que termine el campeonato, y de acuerdo a las peticiones del cuerpo técnico, la evaluación de la gerencia deportiva y lo que determine el directorio, veremos (su posible incorporación)”, dijo además. Por último, recalcó que Vidal no puede ser una excepción a una política del club.

“Es un profesionalismo que estamos tratando de instalar y no corresponde hacer excepciones. Los jugadores que se contraten deben pasar por la evaluación del cuerpo técnico y la gerencia deportiva, y no corresponde hacer excepciones respecto a eso”, concluyó el timonel de Colo Colo.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Colo Colo?

En una transmisión de Twitch, Arturo Vidal bajó las expectativas de los hinchas de Colo Colo respecto a una posible vuelta al Monumental. El King respondió a los comentarios de fanáticos albos que le reprocharon sus últimos guiños a Boca Juniors, club en donde ya está listo según la prensa argentina.

“Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Pero tengan claro que estando o no, vamos a ser colocolinos de toda la vida. Claro que voy a ver el partido (contra Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo”, dijo.

Luego de otros comentarios, se molestó. “Yo no he decidido dónde me voy a ir. ¿Por qué están hablando? Hasta hueones del Colo escribiéndome. Se dan vuelta rapidito. Les voy a decir altiro: a todos los hueones que me escriben la mala onda del Colo, que se dan vuelta ahora, déjense de huevear, si todavía no tomo la decisión”, dijo a través de Twitch.

“A fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre los culiaos. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Así que déjense de huevear”, remató.

¿Cuándo puede volver a jugar Arturo Vidal?

Arturo Vidal se ha mantenido en recuperación tras su grave lesión en la rodilla en septiembre. Debió operarse. Los plazos apuntan a que recién entre enero y febrero de 2024 estará listo para sumar minutos. Para entonces, habrá terminado contrato con Athletico Paranaense.

