Jaime García puede festejar con Ñublense. Los Diablos Rojos vencieron al Audax Italiano por 1-0 y confirmaron su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En aquella instancia, el cuadro de Chillán tendrá un rival muy complejo: chocará ante LDU de Quito, que hace poco fichó al peruano Paolo Guerrero.

Todo esto fue prácticamente un día después de lo estipulado, pues la lluvia ahogó cualquier plan de disputar la revancha en el Ester Roa Rebolledo de Concepción. “Estoy contento por la institución. El nombre trasciende más allá de lo que yo pensaba. Eso es lo primero que busco con mis jugadores y ellos lo han captado así”, afirmó el DT.

Pero el entrenador cartagenino no se quedó sólo con eso. “He ido paso a paso, también estamos buscando equilibrio en el Campeonato Nacional. Nos ha costado, pero es un tema nuestro. Tenemos equipo para estar más arriba, pero hay que demostrarlo. Estoy tratando de que se crean un poco el cuento y que pasen lo de los campeonatos internacionales a los nacionales”, analizó García.

Y el siguiente desafío de los chillanejos en el Campeonato Nacional 2023 será recibir a Colo Colo en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. “Tenemos que enfrentar un gran rival. Es fuerte, viene bien, independiente de lo último que sufrió”, dijo el otrora defensor central sobre la decepción de los albos frente al América MG. Luego, detalló parte de lo vivido este 20 de julio.

“Pasamos un sinfín de cosas. Ayer hubo una falta de empatía tremenda, pero es parte del fútbol. No tendría que pasar. Chile está para otras cosas, competir a nivel internacional siempre. No nos podemos quedar con poco. Nadie puede tratar de esta manera a un club en Chile. Los jugadores ni la gente lo merecen”, sentenció Jaime García.

Respecto de la participación en la Copa Sudamericana tras no haber podido pasar de ronda en el Grupo A de la Copa Libertadores, Jaime García también tuvo un análisis. “No sé si es un premio de consuelo porque las planillas son completamente distintas”, apuntó el ex DT de Deportes La Serena y Santiago Morning.

“Competimos con monstruos y creo que estuvimos a la altura. Y ahora también, es un tirón de orejas también para que la institución siga creciendo, tenemos que buscar otras cosas, más herramientas. Estoy contento, soy un técnico que viene apareciendo. La institución está siendo marca registrada y eso me pone muy feliz”, sentenció Jaime García.

Uno de los pupilos de García, Rafael Caroca, también tuvo palabras luego de la victoria frente al Audax Italiano. “Tuvimos paciencia, la concentración fue clave. Hemos pecado mucho en el torneo nacional por desconcentraciones mínimas y nos han pegado fuerte”, afirmó el jugador.

“Esta victoria nos recarga de energía, no sabes lo que pasamos en el viaje. La sufrimos, llegar a dormir a las 5 de la mañana se hace difícil, pero este equipo tiene valentía, sacrificio y muchas ganas. Nunca vamos a bajar los brazos”, sentenció el Rafa.