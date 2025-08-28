Iván Zamorano es un ícono del fútbol chileno y sudamericano de los años 90, “Bam Bam” no solo llevó a la selección chilena al Mundial en 1998, también logró hitos que hasta hoy son irrepetibles para un chileno como haber jugado en el Real Madrid y consagrarse con el título de “Pichichi” de la Liga de España.
La carrera de Zamorano estuvo marcada de grandes clubes, Real Madrid, Inter de Milán, América de México y Colo Colo, son solo algunos de los clubes más importantes donde estuvo, aun así, su carrera pudo haber sumado a otro coloso en su currículum.
El gigante de Argentina donde Zamorano estuvo cerca de fichar
Fue en un ping-pong con JugaBet donde “Bam Bam” se sometió a una serie de preguntas y la primera de ella fue: “¿Algún equipo por el que estuviste a punto de firmar y nunca se supo?”, duda a la que Iván sin mayores reparos y sorpresivamente respondió que estuvo cerca de jugar en Boca Juniors.
“No sé si se supo, pero estuve a punto de firmar en Boca Juniors” señaló el ex goleador del Real Madrid.
Si bien Zamorano no reveló mayores detalles de cuando ocurrió esta oferta o si hubiese alcanzado a jugar, por ejemplo, contra Marcelo Salas en un Superclásico, en una de las dos etapas en la que el “Matador” estuvo en River, sí indicó que: “(Boca) fue el único equipo argentino que estuve muy cerca de firmar”.
Ivan Zamorano pudo haber sido Xeneize. (Foto: Elaborada con IA, Grok)
Las otras respuestas de “Bam Bam”:
Su casi llegada a Boca no fue el único detalle que reveló Zamorano a la casa de apuesta, también se dio el tiempo de responder otras interrogantes:
- La mejor camiseta que intercambió: La del brasileño, Ronaldo, en el Mundial del 98.
- El equipo donde le costó la adaptación: El fútbol italiano, al que calificó como el “más difícil”, porque es un fútbol “sin espacio”, “muy fuerte” y donde “los defensores los tienes siempre encima”, indicó.
- La mejor dupla: Ronaldo, “era extraordinario” señaló, además de destacar, a Marcelo Salas en la selección chilena.
- Si tuviera que revivir un partido de su carrera, ¿cuál sería? Uno del Mundial de Francia, pero ahora anotando goles.
- El equipo donde más disfrutó jugar: Colo Colo, porque indicó que “tuve la posibilidad de sentir a mi papá mucho más cerca”.