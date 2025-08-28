Iván Zamorano es un ícono del fútbol chileno y sudamericano de los años 90, “Bam Bam” no solo llevó a la selección chilena al Mundial en 1998, también logró hitos que hasta hoy son irrepetibles para un chileno como haber jugado en el Real Madrid y consagrarse con el título de “Pichichi” de la Liga de España.

La carrera de Zamorano estuvo marcada de grandes clubes, Real Madrid, Inter de Milán, América de México y Colo Colo, son solo algunos de los clubes más importantes donde estuvo, aun así, su carrera pudo haber sumado a otro coloso en su currículum.

El gigante de Argentina donde Zamorano estuvo cerca de fichar

Fue en un ping-pong con JugaBet donde “Bam Bam” se sometió a una serie de preguntas y la primera de ella fue: “¿Algún equipo por el que estuviste a punto de firmar y nunca se supo?”, duda a la que Iván sin mayores reparos y sorpresivamente respondió que estuvo cerca de jugar en Boca Juniors.

“No sé si se supo, pero estuve a punto de firmar en Boca Juniors” señaló el ex goleador del Real Madrid.

Si bien Zamorano no reveló mayores detalles de cuando ocurrió esta oferta o si hubiese alcanzado a jugar, por ejemplo, contra Marcelo Salas en un Superclásico, en una de las dos etapas en la que el “Matador” estuvo en River, sí indicó que: “(Boca) fue el único equipo argentino que estuve muy cerca de firmar”.

Ivan Zamorano pudo haber sido Xeneize. (Foto: Elaborada con IA, Grok)

Las otras respuestas de “Bam Bam”:

Su casi llegada a Boca no fue el único detalle que reveló Zamorano a la casa de apuesta, también se dio el tiempo de responder otras interrogantes:

La mejor camiseta que intercambió: La del brasileño, Ronaldo , en el Mundial del 98.

que intercambió: La del brasileño, , en el Mundial del 98. El equipo donde le costó la adaptación : El fútbol italiano , al que calificó como el “más difícil” , porque es un fútbol “sin espacio”, “muy fuerte” y donde “los defensores los tienes siempre encima”, indicó.

: El , al que calificó como el , porque es un fútbol “sin espacio”, “muy fuerte” y donde “los defensores los tienes siempre encima”, indicó. La mejor dupla: Ronaldo , “era extraordinario” señaló, además de destacar, a Marcelo Salas en la selección chilena.

, “era extraordinario” señaló, además de destacar, Si tuviera que revivir un partido de su carrera, ¿cuál sería? Uno del Mundial de Francia, pero ahora anotando goles.

de su carrera, ¿cuál sería? pero El equipo donde más disfrutó jugar: Colo Colo, porque indicó que “tuve la posibilidad de sentir a mi papá mucho más cerca”.

