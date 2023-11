Huerta, Quinteros y Álvarez son los tres entrenadores que conservan chances para ganar el título. Cobresal sigue siendo puntero, pero ahora es acechado de muy cerca por Colo Colo y Huachipato, que tienen los mismos puntos en la tabla de posiciones.

Los tres Gustavos viven de manera diferente el fútbol. Y a todos les tocará experimentar una definición en simultáneo para las últimas dos jornadas del Campeonato Nacional 2023. Eso sí, tanto el DT de los mineros como el del elenco de Talcahuano ya pasaron por algo así.

Fue en la 28° jornada del certamen: Cobresal igualó sin goles ante O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua este sábado 25 de noviembre. En paralelo, Huachipato empató 1-1 frente a la Universidad Católica en la región del Bío Bío. Ese panorama se repetirá en la penúltima fecha.

“Me informé a última hora no más del resultado de Huachipato con Católica. Estábamos enfocados en el partido, sabíamos que nos iba a costar”, reconoció Huerta, quien mantiene las esperanzas en el cuadro albinaranja. “Dejamos en cero nuestro arco, hace rato no lo hacíamos. Seguimos dependiendo de nosotros, vamos a ver”, añadió el experimentado estratego ovallino.

Huerta, Quinteros y Álvarez le restan importancia al título resuelto en simultáneo

Huerta, Quinteros y Álvarez son tocayos. Gustavo es el nombre de pila de los tres entrenadores que aspiran a ganar el título en el Campeonato Nacional 2023. Al DT de Cobresal parece no moverle la aguja disputar los últimos juegos en simultáneo.

Y algo parecido ocurre con el adiestrador de Colo Colo. “No hablo de eso. Con los jugadores quedamos en que no íbamos a hablar de un posible título. Sé que los rivales van a perder puntos. Tenemos que enfocarnos en cada partido, no gastar energías en pensar en los resultados de los otros”, marcó el adiestrador argentino-boliviano.

Lo propio ocurre con el también argentino Gustavo Álvarez, quien adoptó una postura muy similar a la de Huerta. “Jugar al mismo horario con Cobresal no influyó en nada. De hecho, me he enterado del resultado del otro partido una vez que llegué al vestuario”, relató el trasandino que llegó desde Perú.

“No podía generar ninguna decisión mía por algo que no ocurriera en esta cancha. La presión crece cuando se acerca el desenlace del torneo, pero al mismo tiempo hay que contrarrestarla y abstraerse”, sentenció Álvarez, quien seguramente elaborará una receta para combatir la ansiedad.

¿Cuándo juegan Cobresal, Colo Colo y Huachipato en la 29° fecha del Campeonato Nacional?

Cobresal recibirá a la Universidad de Chile en El Cobre de El Salvador, Huachipato visitará a Ñublense en Chillán y Colo Colo será local ante la Unión Española. Todos esos partidos se disputarán el domingo 3 de diciembre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿Cómo está la tabla del Campeonato Nacional enfocada en los tres candidatos al título?

Cobresal continúa como puntero, aunque Colo Colo se acercó e igualó el puntaje del sublíder Huachipato.

