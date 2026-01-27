Reunión de Superados se encuentra en una parte crucial de su transmisión donde se vivió un emotivo episodio en el cumpleaños de Jaime, el cual fue organizado fue su gran amigo, la leyenda del deporte nacional, Tito Núñez, quien incluyó en la celebración a dos conocidos cracks del futbol chileno.

En la celebración, el personaje de Claudio Castellón quiso darle una sorpresa a su querido amigo donde invitó a sus ídolos a ser parte del espectáculo principal.

“Yo, que soy un jugador de la Generación Dorada, bicampeón de América, crecí con dos referentes. Uno, un monstruo con las manos, otro, un monstruo con los pies. Les tengo una gran sorpresa, mis ídolos de infancia: Marcelo Ramírez y Marcelo Vega”.

Marcelo Vega y Marcelo Ramírez en Reunión de Superados

En conversación con Mega, los exfutbolistas se refirieron a su participación en la teleserie. “Muy feliz de estar compartiendo en el cumpleaños de Jaime (Francisco Reyes). Así que felices”, comentó Toby Vega.

Por su parte, “Rambo” Ramírez añadió: “Para mí es mi debut, así que muy nervioso, frente a este debut actoral”.

En la misma línea, ambos recuerdan la reacción que tuvieron cuando vieron a excompañeros en la teleserie. Recordemos que para la inauguración del nuevo gimnasio de Pili (Paloma Moreno), Tito invitó a algunos de sus amigos futbolistas.

“Después de lo que vimos de Gonzalo Jara, Waldo Ponce, de Orellana, de una cantidad de jugadores que vinieron y lo pasaron bien, y nosotros lo pasamos bien viéndolo”, añadió Vega, a lo que Rambo agrega “la nuestra es más tranquila porque ellos tuvieron que agarrarse a combos (en escena)”.

Añadiendo que así como ellos se rieron de la situación, ahora les tocará vivir lo mismo. “Se viene de vuelta, nos tenemos que preparar“, comentó Vega, a lo que Ramírez comenta: “No queda ninguna duda de que alguna broma nos van a hacer en el siguiente programa”.

