Hace algunos años corrió con fuerza el rumor de que Gissella Gallardo seguía la ubicación del exfutbolista Mauricio Pinilla a través de un GPS colocado en su zapatilla.

Tras esto, la panelista de Hay que Decirlo aclaró la situación. “Una vez inventaron que yo le puse GPS a Mauricio (Pinilla) en la zapatilla. ¡Jamás lo hice, porque aparte qué voy a saber yo qué zapatilla va a usar”, comentó.

Agregando que “¿cómo va a ser verdad? Imposible, Mauricio tiene muchas zapatillas y qué voy a saber yo cuál usa. No se me ocurriría”.

El duro momento de Mauricio Pinilla

Hace algunas semanas salió a la luz la compleja situación que atraviesa el exfutbolista luego de que el 15° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra por deudas en torno a los $1.670 millones.

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En conversación con LUN en febrero de este año, Gissella Gallardo se refirió al duro momento familiar. “Más allá de lo que se publica, en la casa se siente. Mauricio está afectado por todo lo que ha pasado y también los errores que reconoce”.

“Pero hoy es prioridad es su salida. Está en tratamiento, enfocado en salir adelante y eso es lo más importante. Sin salud no hay nada más que sostener”.

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Asimismo, agregó que para el jugador también ha sido muy complejo. “Lo he visto afectado. No es fácil ver cómo se cuestiona todo lo que hizo o dejó de hacer. Hay mucha autocrítica. Y encima enfrentarse a temas económicos y judiciales que no son menores”.

Añadiendo que lo más difícil ha sido: “Pensar hasta dónde puede escalar algo así. Obviamente, duele desprenderse de cosas, duele ver cómo cambian planes que uno tenía. Hemos llorado, claro que sí. Pero no puedo quedarme con eso. Tengo tres hijos que miran cómo reacciono. Si yo me derrumbo, ellos lo sienten el doble”.