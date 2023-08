Un accidente involuntario tuvo como protagonista al ex comentarista deportivo Milton Millas, cuando el sábado en la tarde fue impactado por otro vehículo en la autopista Costanera Norte.

Luego de un almuerzo, donde su pareja lo seguía en otro auto, un Porsche lo impactó por atrás, dejando su vehículo sólo con dos ruedas y con peligro inminente de volcar, donde se salvó por muy poco.

Detalles

El propio Milton Millas relata el momento vivido el fin de semana pasado al diario Las Últimas Noticias, donde asegura que todavía “me duelen el cuello y la zona costal”, pero se está recuperando y dando las gracias: “Creo que la saqué barata, no la vuelvo a contar dos veces”.

“Sentí un impacto muy fuerte por detrás que me mandó contra las barreras, que me tiró contra el muro derecho del paso nivel, el auto giró y se dio contra las barandas. Menos mal que iba con cinturón de seguridad”, relató.

Su impresión, además la de su pareja que lo seguía a pocos metros de distancia, fue impresionante, ya que el impacto fue de gran magnitud.

“El auto llegó al extremo de que se quedó en dos ruedas y casi me doy vuelta. Cuando cayó el auto, se abrieron las puertas. Me bajé y vi un Porsche que al parecer perdió el control en la curva”, recuerda.

Pese a todo, asegura que la sacó barata, donde el accidente pudo pasar a mayores y con otro desenlace.

“En el pavimento mojado creo que la velocidad le jugó una mala pasada. Yo he vivido tanto, a la muerte no le tengo nada de miedo, pero no me quiero morir porque amo la vida”, finalizó.

¿Qué fue de Milton Millas?

El popular comentarista deportivo se alejó de los medios en el año 2017, cuando decidió dar un paso al costado del panel de Radio Agricultura, además de otros proyectos relacionados con el fútbol como en el CDF.