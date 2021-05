Milton Millas recuerda la hazaña de Colo Colo ante Boca y lanza un palito: "Murió Grondona y Argentina nunca más ganó nada"

La campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores de América en 1991 la siguieron los hinchas albos en el estadio y por televisión, porque Mega transmitió los partidos, y el periodista Milton Millas recuerda la hazaña alba.

El relator y comentarista conversó con RedGol, y habló en especial del partido entre el Cacique y Boca Juniors, que justamente este sábado cumple 30 años.

"Ese partido fue con mucho escándalo. Los jugadores y el técnico Jozic estuvieron a la altura, pero no la dirigencia. Ellos tenían la trampa de mojar la cancha en un lado, de los camarines fríos, que no sé si vale la pena", dijo de entrada Millas.

Luego, el reconocido periodista que está alejado de los medios de comunicación contó una historia personal, debido a que reconoce que estaba enojado con la dirigencia del cuadro albo.

Y"o estaba peleado con la dirigencia de Colo Colo, porque publiqué que no le habían pagado los sueldos a Rubén Martínez, no me querían dejar entrar al estadio. Después nos arreglamos con Colo Colo campeón, incluso me dieron el premio Raúl Prado Cavada", recordó.

Las camisetas de Colo Colo y Boca en 1991 - Musea de la Camiseta

Por último, tuvo palabras sobre gran semifinal entre los blancos y el cuadro Xeneize, la que terminó con polémica, debido a que los argentinos se pelearon con todos, incluidos los reporteros gráficos que estaban al borde del terreno de juego.

"Ante Boca vi un Colo Colo desbocado, soberbio, aguerrido, talentoso, mientras Boca estaba desorientado. Primera vez vi un equipo argentino tímido. Era muy difícil ser campeón en esa época teniendo un presidente como Grondona. Se murió y Argentina nunca más ganó nada", cerró con todo Milton Millas.