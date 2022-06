Milton Millas conversó con Paulo Flores y RedGol tras la polémica salida de Juan Cristóbal Guarello de Radio ADN, esto luego del incómodo round protgonizado por el Premio Nacional de Periodismo Deportivo contra el director deportivo nacional de la selección chilena, Francis Cagigao.

Al hecho se le sumó el audio filtrado en el que Luka Tudor reconocía saber con qué intenciones iba Cagigao al programa Los Tenores. Con basta experiencia en la jefatura de medios, Milton Millas comparte su visión del hecho.

“Vengo llegando del campo y me informo recién, someramente, del acontecimiento donde estaba el representante de la ANFP (Cagigao), Guarello y Luka Tudor. Creo que al momento de las discusiones, cuando hay pasiones por convicción, se dicen cosas que en frío no se deben decir, o se alteran códigos que se deben respetar de todas las partes”, sostuvo Millas.

El rostro de las comunicaciones deportivas del país durante décadas agregó que “tener derecho a réplica con presencia, para una radio es un poquito agresivo, en el caso del representante de la ANFP. Creo que Juan Cristóbal defendió lo que tenía que defender de una manera que lo sacó de quicio, cuando digo que lo sacó de quicio, le quitó el piso y perdió, debería haber tenido más calma”.

Sobre el hecho puntual de Luka Tudor y Guarello, incluso Milton Millas reveló que situaciones parecidas le pasaron varias veces cuando trabajaba junto a Juan Carlos Villalta.

“Lo de Luka Tudor y esas conversaciones privadas me pasaron 20 veces con el Caco Villalta. Oye: va a venir Nelson Acosta y va a hacer mierda al Caco. ¿Le avisamos? Por ningún motivo (risas), entonces cuando le digo a Caco: Acosta te va reventar... Pero después salíamos con Acosta y el Caco juntos a tomar un café. Han cambiado mucho los tiempos parece desde que uno está afuera. ¿Faltó manejo? No, yo creo que sobró pasión. No podemos vivir en el manejo para ocultar cosas. Las cosas hay que hacerlas y si queda la cagada, quedó. Pero me parece exagerado que por esta situación se rompa un programa que es un buen programa y no se sienten a la mesa tanto Luka como Juan Cristóbal a conversar y preguntarse qué pasó, por qué paso, y punto. Es bueno tener pasiones, cuántas veces cometes errores de apasionado y después reflexionas y dices que no lo hiciste bien o lo pudiste hacer mejor a través de la cordura, la paciencia y calma. Hay que dejar pasar unos días y después conversar”, reveló.

Por último, Milton Millas sentencia que “yo creo que si se pudiera echar el reloj atrás no habría pasado lo que pasó porque todos los protagonistas tienen una parte de culpa. El imperio de la verdad no puede ir de la mano con el imperio de la irracionalidad, ni en la confidencialidad se puede hacer pública una grabación o entredicho”.