Edson Puch confirmó su retorno a Deportes Iquique. Pero por el momento trabaja en controlar su ansiedad y las ganas de jugar fútbol. Los Dragones Celestes fueron eliminados inapelablemente por San Marcos de Arica en la Copa Chile y Comando tuvo que ver eso en una tribuna del estadio Tierra de Campeones.

De todas maneras, el iquiqueño ratificó que vive este proceso con alegría. “Estoy muy feliz por la vuelta. Mire todo esto. Es algo muy especial que solamente te lo da el fútbol”, dijo el extremo en una conversación con TNT Sports en alusión al ambiente que había en el recinto para el clásico ante los Bravos del Morro.

“La motivación es por parte de la familia, el cuerpo técnico y mis ganas de terminar mi carrera en este club”, afirmó el ex jugador de la UC, quien se imagina un buen tiempo activo nuevamente. “Creo que eso se va a ir dando. Depende de cómo me sienta físicamente, pero ahora creo que hay para mucho más”, lanzó Puch.

Edson Puch revela las charlas con Miguel Ponce en Deportes Iquique: “Me pide tranquilidad y que no me apure”

Por cierto, Edson Puch comentó esta suerte de acondicionamiento físico que realiza para sumarse como una alternativa al plantel de Deportes Iquique. “Pensábamos que sería más difícil en lo físico por el tiempo que estuve sin jugar. Pero he estado a la par con mis compañeros, muy bien”, dijo.

“La próxima semana estoy para jugar”, contó el campeón de América con la Roja en 2016. También reveló parte de las charlas que ha tenido con Miguel Ponce, el entrenador que apostó por tenerlo de nuevo en el equipo.

¿Qué dijo de las conversaciones con el Chueco? “El técnico me ha pedido sólo tranquilidad, que no me apure. Que entiende las ganas que tengo de jugar, pero yo también lo entiendo a él. Y vamos poco a poco. Tengo mucha ansiedad”, sentenció Puch.

Así las cosas, Edesound podrá tener revancha en el clásico, pese a todo. Eso sí, será por el Campeonato Ascenso 2023, que por el momento tiene a Deportes Iquique en el 3° puesto. El 7 de julio, los Dragones Celestes nuevamente serán anfitriones frente a los pupilos de Francisco Arrué.