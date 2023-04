Jorge Acuña tuvo un partido muy especial con el Santiago City. Pese a la diferencia de tres categorías, el cuadro de Las Condes cayó apenas 2-0 ante Colo Colo en un partido que se liquidó cerca del final con un gol de cabezazo de Marcos Bolados.

El entrenador ovallino se mostró conforme pese a la derrota. Y desclasificó una charla que tuvo con el DT de los albos, Gustavo Quinteros. "Que el técnico de Colo Colo se acerque y te diga que tienes un muy buen plantel y que les costó mucho indica que estás haciendo las cosas bien y vamos por un muy buen camino", reveló en una charla con el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports.

"Ahora nos tenemos que enfocar para lo que me trajeron:ser campeón de la Tercera A. Tenemos quedarnos cuenta de que podemos competir, porque quedó demostrado. Pero no nos alcanzó", agregó Acuña, quien debe preparar a su equipo para el inicio de la categoría ante Mejilllones.

En el primer gol de los albos, el que anotó Carlos Palacios con un zurdazo rasante, hubo reclamos del Sancity. Al menos tres jugadores protestaron una mano de la Joya, quien de todas maneras pudo vencer la resistencia del golero Marcelo Suárez.

"No tuve tiempo de revisarla, pero conversando en el camarín me dicen que hay una mano. Palacios controla y le da en la mano. Si hubiera estado VAR no habría sido gol. Es parte del fútbol, nunca pienso mal del árbitro. Quizá fue una jugada muy rápida, desafortunadamente terminó en gol", apuntó el ex mediocampista del Feyenoord de Países Bajos.

Kike Acuña apunta alto: "Quiero ser más exitoso como DT que como jugador"

Antes de dirigir al Santiago City, Jorge Acuña tuvo una breve estadía en Unión San Felipe. El DT de 44 años tiene paciencia, la misma que tuvo en sus albores de futbolista profesional. "Es una carrera de mucho aprendizaje. En el fútbol como jugador di la vuelta larga, también pasé por tercera división", rememoró el ex Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

"Hoy estoy haciendo lo mismo. Es muchísimo lo que uno aprende, quiero ir creciendo con toda la gente que está trabajando conmigo. Me gustaría mucho tener una carrera mucho más exitosa como técnico que la que tuve como futbolista. Y para eso hay que poner trabajo, trabajo y más trabajo. Pese a la derrota me voy tranquilo a dormir a casa", afirmó también el Kike.

Jorge Acuña: "Me gusta Chueco Ponce, Panchito Arrué y Guardiola"

Como tiene poco tiempo como director técnico, Jorge Acuña contó algunos de los referentes que tiene en esa labor. "Siempre lo he repetido. Me gusta mucho lo que hace Chueco Ponce, que es un amigo y le tengo mucho cariño", contó el Kike.

"A pesar de que está en los últimos lugares, me gusta mucho lo que hace Panchito Arrué", añadió, en alusión al entrenador de San Marcos de Arica, que marcha en la zona roja del Campeonato Ascenso 2023. "Y de afuera, lo que hace Guardiola, que tiene muchas variantes", cerró el nacido en Ovalle.