Colo Colo dio un paso hacia adelante en la Copa Chile 2023. El Cacique jugó como visitante en el estadio Monumental, donde venció por 2-0 al Santiago City gracias a un gol de Carlos Palacios y otro de Marcos Bolados.

"Venimos de jugar dos partidos seguidos. Contra Huachipato, después por la Copa Libertadores. Con un viaje de lunes hasta jueves en la noche. Todos esos jugadores estaban cansados de la cabeza y también de haber hecho el esfuerzo de un viaje muy complicado. No queríamos arriesgar a ninguno de esos jugadores por un tema muscular", expresó el DT de los albos, Gustavo Quinteros, quien de todas formas sumó otra duda en ese plano con el colombiano Fabián Castillo.

Pero el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia no se quedó con eso. "Todos los demás tienen partidos amistosos, pero algunos no habían jugado de forma oficial. Les pesó, faltó que se suelten un poquito más. Tuvimos opciones para definir el partido antes, con 1-0 hasta el final es complicado, en cualquier momento te pueden empatar", aseguró el otrora defensor central mundialista en Estados Unidos '94.

Cuatro y tres zagueros: Quinteros ratifica el carrusel defensivo

De hecho, Colo Colo volvió a tener una defensa compuesta por cuatro zagueros: Bruno Gutiérrez y Pedro Navarro fueron los laterales derecho e izquierdo, respectivamente, mientras que Daniel Gutiérrez y el debutante Alan Saldivia fueron los marcadores centrales.

Sobre eso, también hubo palabras de Quinteros. "Está bueno que los jugadores puedan tener bien sabido y aceitado el funcionamiento de los dos sistemas de un partido a otro de acuerdo a cómo plantea el rival", reveló el ex adiestrador de Emelec.

"Cambiarán jugadores, pero el sistema debe funcionar bien. Con Colón, Huachipato y en Copa se vio bastante bien, nos falta generar más opciones, jugar un fútbol más ofensivo y de elaboración, que es lo más difícil",sentenció Quinteros, quien pese a eso, detecta progresos del equipo.

Gustavo Quinteros: "Veo mejor al equipo, está más competitivo"

Colo Colo venció a Huachipato por la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2023. Tras eso, fue hasta Colombia e igualó 1-1 frente a Deportivo Pasto en la fecha inicial del Grupo F de la Copa Libertadores. Fue apenas una parte del exigente calendario colocolino en abril, donde habrá partidos mil.

"Hoy veo mejor al equipo. Hemos cambiado el sistema de juego tras entrenar dos o tres semanas. Jugamos dos o tres partidos y los vi bien. Después cada jugador puede estar mejor o peor, yo creo que han mejorado y varios levantaron su nivel. Hoy tenemos un equipo más competitivo, ojalá podamos seguir creciendo", cerró Gustavo Quinteros.