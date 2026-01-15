Chile se mantiene invicto en el Mundial de la Kings League, donde ya se encuentra instalado en semifinales, donde enfrentarán un intenso duelo contra España.

La escuadra liderada por Arturo Vidal y el streamer Shelao lograron posicionarse como líderes del grupo A tras vencer a Alemania en cuartos de final. Ahora la roja está cerca de conseguir la hazaña y llegar a la final de la competencia deportiva.

El partido será transmitido por Canal 13 a través de sus plataformas 13Go y el canal de Youtube, donde Nacho Valenzuela y Manuel de Tezanos han sido los comentaristas de esta inédita cita mundialista.

Manuel de Tezanos se sincera sobre el Mundial de la Kings League

En conversación con Canal 13, el comentarista deportivo señaló que ha sido muy agradable compartir nuevamente en el canal junto a Valenzuela, con quien participó en el programa Futgol el año 2002. “Estamos juntos en TNT, pero acá en el 13 había mucho que no estábamos juntos”.

ver también Chile vence a Alemania, sigue invicto y está en semifinales del Mundial de Kings League

Añadiendo que se estado muy cómodo en su llegada. “Me he sentido muy bien y traerle suerte a Chile que hace rato en el fútbol, a nivel de selección, no nos ha ido muy bien”.

Sobre el desempeño de Chile, de Tezanos destacó la participación del equipo y aprovechó de tirarle un palito al ex técnico de la Roja. “Con convicción, con trabajo y eligiendo a los jugadores adecuados, señor Gareca, quizás estaríamos pensando en Estado Unidos y el Mundial”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, el comunicador fue consultado sobre este nuevo formato de mundial de fútbol. “Yo creo que no hay que cerrarse nunca a los nuevos formatos y este formato por algo está consolidándose, es entretenido, rápido, es distinto, pero con sus atractivos también. Son ligas que hay que ponerles atención y mirarlas con respeto”.

Asimismo, sobre si le gustaría regresar a Canal 13, De Tezanos comentó: “Yo llegó hasta el sábado, vuelvo a quedar en libertad de acción”.

Publicidad