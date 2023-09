La cara del Coto Ribera lo decía todo. Siente que su crédito se acaba. Curicó Unido volvió a sufrir una derrota en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023. Fue por la fecha 22 y en el estadio La Granja. Hasta allá fue O’Higgins y celebró una victoria por 3-1 sobre el cada vez más aproblemado elenco Tortero.

El director técnico está consciente de que los resultados están lejos de ser los mejores. De hecho, los albirrojos marchan colistas en la tabla. “Los números no mienten. Es normal que después de la campaña de la segunda rueda los jugadores sientan que no hay respuestas para explicar los partidos”, afirmó el estratega, quien llegó al cuadro maulino tras dejar su cargo en Deportes Temuco.

“Hace dos semanas lo dije: uno siempre evalúa. Se trabaja de una forma, ve sacrificio y profesionalismo, se evalúa si el mensaje llega o no. Habrá que hablarlo. Uno está en caliente, vivo de esto. No es un hobby. Es un momento durísimo, vivimos de los resultados”, afirmó el entrenador de 42 años.

Coto Ribera medita el fin de ciclo en Curicó Unido: “Hay que evaluar diferentes situaciones”

Coto Ribera no se esconde. Sin chistar asume que el momento de Curicó Unido en gran parte pasa por él. “El rendimiento ha sido malo en cuanto a números, pocos partidos con un rendimiento alto. Y el principal responsable de eso soy yo como jefe técnico. No existe nadie más”, sentenció el ex DT de Coquimbo Unido y Audax Italiano, entre otros clubes.

Razón no le falta: los Torteros alcanzaron seis encuentros sin victorias en el Campeonato Nacional 2023. Y ya dieron el golpe de timón durante la campaña con la destitución de Damián Muñoz. Pero eso no sirvió para enderezar el rumbo de un equipo que en 2022 se subió al podio en la élite nacional.

“Soy guapito para decirlo, tanto cuando me ha ido bien como cuando me ha ido mal. En ese sentido hay que evaluar diferentes situaciones”, sentenció Ribera. Uno de los escenarios que aparece, evidentemente, es su salida. Pues ya son muchas evidencias de que los albirrojos no repuntaron con él.

El receso de Fiestas Patrias apunta a ser la última oportunidad de enmendar el camino para Juan José Ribera y su staff técnico. Después del siguiente partido de los curicanos en el certamen habrá una respuesta definitiva, como decía Don Francisco como ultimátum en el programa Quién Quiere ser Millonario.

¿Contra qué rival juega Curicó Unido en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023?

Curicó Unido volverá a ser local en el Campeonato Nacional 2023: por la fecha 24 recibirá a Ñublense en el estadio La Granja el sábado 23 de septiembre desde las 15 horas.

¿En qué lugar está Curicó Unido en la tabla del Campeonato Nacional?