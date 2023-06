Curicó Unido está listo para enfrentar la segunda rueda del campeonato nacional 2023. Los torteros despidieron a Damián Muñoz a fines de mayo pasado por la suma de malos resultados que los tienen al borde de la zona de descenso, a menos de un año de clasificar a Copa Sudamericana y pelear el título.

Tres semanas después de decirle adiós al entrenador, hicieron oficial el nombre de su reemplazante. Se trata de Juan José Ribera, quien recién salió de Deportes Temuco. Aunque su nombre fue el primer rumoreado, no fue sino hasta este miércoles que confirmaron su arribo a la institución.

“Club de Deportes Provincial Curicó Unido le da la bienvenida a nuestro nuevo director técnico Juan José Ribera. ¡Mucho éxito profe!”, escribieron en sus redes sociales para presentar al Coto.

En su adiós al Pije, Ribera comentó que dejaba la región de la Araucanía por la distancia con su familia. Esto, porque se le estaba haciendo muy difícil vivir el duelo por la muerte de su madre en febrero pasado.

“Me ha costado vivir en Temuco, literalmente, no por la gente ni por el club: es por el momento que viví, por el fallecimiento de mi madre, porque no he podido tener el luto con el apoyo de mi familia que está en Santiago. Es complicadísimo poder vivirlo sin un pilar importante como son mis niñas, tengo hijas de 3 años y 6 años”, apuntó en esa ocasión.

Ribera llega a un Curicó que necesita salir de la parte baja de la tabla; actualmente marchan 14º con 16 puntos, a solamente tres de distancia de Deportes Copiapó, que se ubica 15º y está en zona de descenso. Su primer desafío será el fin de semana del 9 de julio ante Coquimbo Unido.