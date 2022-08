El volante chileno de 29 años tuvo que contradecir las declaraciones del presidente del América de Cali, quien afirmó que Ureña le había manifestado en un aeropuerto que quería regresar. De todas formas, el ex Unión Española, Cobresal y Universidad de Chile lo desmintió de manera tajante. "El club no tuvo problemas con que me fuera al no ser considerado", lanzó el conchalino.

Rodrigo Ureña se ha ganado un nombre en el fútbol de Colombia. Primero tuvo una etapa en el América de Cali, donde conquistó dos títulos. Y luego, pasó al Deportes Tolima, donde también se ha erigido como una pieza importante en el mediocampo y también pudo alzar un trofeo, el de la Superliga 2022.

Como dejó un gran recuerdo en el cuadro Escarlata, el volante chileno de 29 años siempre está presente en el radar del elenco caleño. Así al menos lo dejó saber el dirigente más importante de la institución. "Ureña y Rangel quieren volver al América de Cali. Me los encontré en el aeropuerto El Dorado y me lo manifestaron", afirmó Tulio Gómez en alusión al ex Cobresal y a Michael Rangel, un goleador que también milita en la escuadra de Ibagué.

Pero no se quedó hasta ahí y comentó palabras que el mediocampista surgido de las divisiones menores de la Unión Española rechazó tajantemente. "Me dijeron que no es lo mismo jugar con 30 o 40 mil personas que con 2 mil personas", aseguró Gómez, el timonel del cuadro rojo.

Eso por supuesto no le hizo ninguna gracia a Ureña, toda vez que es un agravio directo a la hinchada de su equipo actual. Y utilizó su cuenta de Instagram para salir al paso de la declaración de Gómez. "Mi cariño y agradecimiento con América de Cali es de conocimiento público y siempre será así", escribió el jugador, quien tuvo un breve paso por la Universidad de Chile.

Rodrigo Ureña desmiente los dichos del presidente de América de Cali

"Estoy agradecido de don Tulio Gómez por confiar en mí. Sin embargo, sus últimas declaraciones fueron desafortunadas. Nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones. Aun más, el club no tuvo ningún problema con que me fuera al no ser considerado", decía el texto posteado por Ureña, que ha jugado 27 partidos ligueros para Deportes Tolima en 2022.

"Mi presente es el equipo que represento, mi cabeza está acá y mi compromiso es total con el Tolima y el cuerpo técnico, que fueron quienes confiaron en mí", sentenció el conchalino que se ha hecho notar en suelo colombiano.