Rocío Ayala vuelve a relatar el torneo donde debutó en TV: "Tengo muchísimo cariño a la Copa Libertadores Femenina"

En octubre del 2019 la vida de Rocío Ayala, periodista de basta experiencia radial, cambió rotundamente al llegar a la televisión en la Copa Libertadores Femenina en el entonces CDF, hoy TNT Sports. Un hecho que marcó el debut de una mujer relatando un encuentro en la pantalla chica, y fue con Sanriago Morning ante UAI Urquiza.

De eso ha pasado un año y cinco meses. Hoy, Rocío vuelve a la señal para dar voz a varios encuentros de esta edición postergada por la pandemia, pero llega con sentimientos distintos a esa primera vez en televisión.

"Yo le tengo muchísimo cariño a la Copa Libertadores Femenina", reconoce la también periodista de Radio ADN a RedGol, al otro lado del teléfono. "Antes de octubre del 2019 había estado relatando en radios AM (Radio Santiago), justo paro en mayo y me estaba quedando sin nada. De hecho, a la Libertadores Femenina llegué sin relatar desde mayo, estaba dándome por vencida en el relato, dando vuelta la página pensando que no se me va a dar otra oportunidad cuando me llaman de CDF para hacer una prueba. Después quedar fue increíble", cuenta Ayala.

Y de ahí las puertas de Rocío se ampliaron en el mundo del relato. Pero antes, pensó que todo iba a terminar de manera abrupta, como lo cuenta a RedGol: "Había dado (el relato) por perdido, que esto no se dio, intenté pero nadie más me va a pescar. Cuando me llaman me revivió. Nunca había relatado en TV, y las ganas de volver a TNT Sports se dan porque he madurado. Gracias a ellos se abrieron muchas puertas, me siento relatora, parte de mi profesión es relatar".

Por eso la ansiedad de tomar el micrófono y volver a poner su voz a los encuentros de la Libertadores Femenina como una forma de agradecimiento a quienes le dieron la oportunidad. "Es una revancha para mi y mostrar a la gente que alguien confío en mi, hoy lo quiero devolver demostrando que solo necesitaba práctica", relata Rocío al otro lado de la línea.

De ahí, su carrera no solo incluye a Radio ADN, también ha estado en CDO, Televisión Nacional de Chile, DirecTV Sports y La Red, relatando el pasado Campeonato Femenino de Transición como las definiciones de la temporada. Además, en octubre de 2018, Rocío relató en RedGol uno de los amistosos de la Roja Femenina rumbo al Mundial de Francia 2019 ante Sudáfrica, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Así ve a Universidad de Chile de cara a su debut

Además de relatar el empate entre Santiago Morning y Boca Juniors el viernes, Rocío Ayala pondrá su voz en el encuentro de Universidad de Chile ante Peñarol de este sábado a las 19:30 hrs. "Una de las ventajas (de Santiago Morning) es que superaron la primera vez, pero creo que para el equipo enfrentar una copa es difícil", cuenta.

Y por el lado de las azules, "deben ser con Santiago Morning uno de los mejores equipos del campeonato. Tienen jugadoras de experiencia, seleccionadas, viven un nerviosismo de la primera vez y que hay que hacerlo bien. Pero creo que la experiencia puede pesar", agrega la periodista.

En ese sentido "el grupo tiene a Ferroviaria como favorita, vienen las paraguayas (Libertad-Limpeño) que tienen conocimiento de como jugar la copa y Peñarol, que es un equipo duro pero no imposible, es ganable pero hay que pensar, tener estrategia. La ventaja que tiene la U es Carlos Véliz, que con Colo Colo le fue bien. Entre todos pueden mezclar conocimiento y bajar esa ansiedad que puede jugar en contra. Quiero ver como maneja lo psicológico porque en lo futbolístico juega bien, usa las bandas, Daniela Zamora ha demostrado ser una de las grandes jugadoras de Sudamérica, Carla Guerrero qué decir, Universidad de Chile tiene un gran equipo", puntualiza la relatora de TNT Sports para esta Libertadores Femenina.

