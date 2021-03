Rocío Ayala es flamante fichaje de TNT Sports y la periodista se suma para los relatos del Torneo Nacional

La periodista y relatora nacional, Rocío Ayala, se suma al equipo de TNT Sports justo en la previa del inicio del Torneo Nacional 2021, a espera de convertirse en la primera mujer en transmitir partidos del campeonato.

“Esta semana TNT SPORTS sumará nuevos rostros femeninos. Se trata de Rocío Ayala, quien se integrará al equipo de relatores del canal, convirtiéndose en la primera mujer en transmitir encuentros del fútbol nacional en la señal deportiva de WarnerMedia Chile, sumándose así a un staff donde destacan rostros como Alejandro Lorca, Ignacio Valenzuela, y Claudio Palma, entre otros”, informó el canal.

Ayala, de 25 años, ya es reconocida por su trabajo en el fútbol femenino, relatando la Copa Libertadores femenina de 2019 y 2020, además de varios partidos de la selección chilena FEM.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me da TNT SPORTS. Anteriormente el canal me abrió las puertas y me dio la confianza de ser la primera mujer en relatar un partido en televisión. Hoy me da una nueva oportunidad de poder tener continuidad y poder desarrollarme realmente como relatora. Este desafío lo asumo con mucha responsabilidad y profesionalismo. Dejaré todo en la cancha para lograr traspasar toda la pasión del fútbol a los televidentes”, manifestó Ayala.

Asimismo, TNT Sports confirmó que se suma también la periodista Camila Sanhueza, quien cumplirá funciones como nueva reportera del canal. “Ayala y Sanhueza formaron dupla de transmisión en la última Copa Libertadores femenina, por lo que volverán a reencontrarse en próximas transmisiones”, adelantan.

Sentncian: “nuevos rostros femeninos que se suman a TNT SPORTS, señal donde destacan figuras como Verónica Bianchi y Nahla Hassan”.

