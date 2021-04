Rocío Ayala tras su primer relato en un partido masculino: "Feliz si motivo a alguna niña para que siga mis pasos"

Una voz femenina sorprendió a muchos los que sintonizaban TNT Sports el lunes pasado, cuando en el partido entre Santigo Morning y Deportes Santa Cruz correspondiente al campeonato de Primera B el relato de Rocío Ayala iba contando los detalles de lo que ocurría en La Pintana.

La Chío ha marcado un verdadero hito en este canal, al convertirse en la primera relatora de la estación. La noticia ya había sido anunciada hace un par de meses, pero el Covid que afectó a la joven de 25 años cambió los planes, por lo que recién este lunes la "Chío" se enfrentó al micrófono en el partido de Santiago Morning y Deportes Santa Cruz.

"Mientras me recuperaba contaba los días para que llegara el famoso debut y cuando llegó el momento me sentía muy preparada. Necesitaba que se diera, que partiera la previa y luego arrancar con el relato", comentó Rocío.

"Había presión, era un día histórico y eso me puso nerviosa en un primer momento, pero todos en el canal me apoyaron, partiendo por Leonardo Burgueño quien me acompañó en la emisión. Me dijo que me enfocara en el relato e intentara no hacer una de más", agregó.

Rocío Ayala relató el partido de Santiago Morning y Santa Cruz de la Primera B junto a Leonardo Burgueño. Foto: TNT Sports.

La Chío además asume que no todos los comentarios serán siempre positivos, teniendo claro que "debo ganarme al futbolero promedio y dejar atrás comentarios machistas que creen que si hay una mujer es por una cuota de género o solamente por cumplir. Yo estoy acá para hacer carrera, no para que me regalen las cosas por el solo hecho de ser mujer".

Finalmente, sobre la buena onda que ha recibido en TNT Sports, la nueva voz femenina del fútbol está feliz y agradecida. "Siento que alguien confía en mí, el canal quería contar conmigo y me sentí parte de algo importante. Ellos se la jugaron para que yo relatara fútbol masculino, algo que nunca imaginé. Yo voy a aprovechar mi oportunidad, iré cumpliendo etapas y si motivo a alguna niña a tomar un micrófono para comenzar a relatar y siga mis pasos, yo estaría recibiendo el mejor halago de mi vida", cerró.