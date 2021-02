Claudio Palma y la polémica con Gustavo Quinteros en Colo Colo: "Esteban Paredes dice que no estaba lesionado"

Colo Colo vive una nueva polémica previo, durante y después del duelo contra Cobresal que finalizó sin goles por la penúltima fecha del Torneo Nacional 2020, con los albos todavía en lucha por zafar de la liguilla de promoción. Esteban Paredes fue incluido en la convocatoria, pero a horas del partido el DT Gustavo Quinteros lo marginó junto a Ignacio Jara y Ronald De la Fuente.

Claudio Palma sumó nuevos antecedentes luego que Quinteros explicara tras el partido que Paredes “venía con una molestia. No entrenó dos días y el jugador que está en la banca debe estar preparado para jugar los 90. Trabaja muy bien, pero hoy lo posterga el tema físico”. La voz del fútbol chileno responde y se lanzó contra el DT.

“Al término del partido se le consulta a Gustavo Quinteros por lo de Paredes, y dice que no entrenó bien durante toda la semana, que estuvo con problemas. Yo recibí un llamado tarde y me dicen que Paredes estaba bien”, dijo el comentarista y relator nacional en Radio Futuro.

Palma Agregó que “todos sabemos que Paredes no se operó y se infiltró para jugar las últimas fechas. Todo sabemos que no está en el mejor momento y que ya está al borde del retiro. Y la prerrogativa de convocarlo o no siempre será del técnico, pero así como criticamos lo de Dudamel por la exclusión de Walter Montillo, Paredes merece un respeto. Más allá de que juegue o no, yo creo que debió estar incluido”.

“De pronto dices ya no te mete, que Paredes ya no te aguanta 90 minutos. El tema es que los delanteros de Colo Colo no hacen goles. Si me dices que entre los dos de arriba llevan 18 goles… pero el tema es que el goleador de Colo Colo es Valencia con seis goles. Y Paredes es tercer goleador con tres. O sea, la producción ofensiva es escasísima. Y ahí vienen los respetos desde mi punto de vista”, añade.

Complementó que “estoy dando una versión, ayer estuvo la versión de Quinteros, pero por lo yo que sé, por la información, hubo ya un diálogo áspero. Lo que dice Paredes es que no estaba lesionado. En otras palabras, que estaba mintiendo Quinteros. Eso lo agrego yo”.

“Acá nadie puede jugar con el carnet de goleador histórico, pero Paredes puede entrar los últimos 10 minutos y alguna le va a quedar. Esto es una entropía, disturbios en la comunicación como me dijo un profe”, sentenció Palma.