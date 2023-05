La victoria de Colo Colo ante Audax Italiano, la previa desde La Serena para Coquimbo Unido vs Universidad de Chile, Enzo Olivera con el empate de Real Madrid 1-1 Manchester City y la llave de AC Milan vs Inter de Milán en RedGol en La Clave.

Mitad de semana y en RedGol en La Clave repasamos lo que deja una nueva fecha del Campeonato Nacional 2023 y de forma especial con Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa, las semifinales de la UEFA Champions League que juegan sus partidos de ida durante esta semana.

De hecho, el panel conversó con el reportero quien comentó sobre el empate que consiguió Manchester City por 1-1 ante Real Madrid por el primer encuentro de la llave de los cuatro mejores equipos de la Liga de Campeones en el Viejo Continente. Además, anticipa lo que vendrá esta jornada de miércoles con AC Milan vs Inter de Milán.

Sin olvidar el fútbol chileno, repasamos los partidos que se jugaron durante la jornada 13 del Campeonato Nacional con las victorias de Curicó Unido ante Magallanes, Ñublense frente a Deportes Copiapó y de Unión Española ante Unión La Calera en Santa Laura. Lo que viene esta jornada con Cobresal vs O'higgins, Universidad Católica vs Huachipato y Coquimbo Unido vs Universidad de Chile.

Además, en RedGol en La Clave nuestro panelista, Felipe Escobillana, comenta la charla que tuvo con varios medios de comunicación el director técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, quien realiza un rediagnóstico del fútbol chileno y de algunos temas particulares sobre el desarrollo de la actividad para los desafíos de este 2023.

+ ESCUCHA EL CAPÍTULO DE HOY DE REDGOL EN LA CLAVE EN SPOTIFY:



Alfonso Zúñiga nos cuenta en el Entretiempo de RedGol en La Clave el futuro tanto de Nicolás Jarry como de Cristian Garin en el Masters 1000 de Roma con sus respectivos partidos.

El panel de RedGol en La Clave analiza la victoria de Colo Colo por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental, en el desarrollo de la fecha 13 del Campeonato Nacional. Un triunfo que le permite al Cacique pelear a los punteros de la tabla de posiciones, pero que no fue alejado de la polémica en los últimos segundos del partido.

La visita reclamó con todo en el Estadio Monumental por una mano de Agustín Bouzat en el área alba, pero los locales se defendieron, por lo que el árbitro José Cabero optó por no conceder el lanzamiento desde los doce pasos ni menos un tiro de esquina a favor de los itálicos para finalizar el partido.

+ ESCUCHA Y MIRA EL CAPÍTULO DE HOY DE REDGOL EN LA CLAVE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE:

Cristián Cavieres nos cuenta en directo desde La Serena las novedades de Universidad de Chile para enfrentar durante esta jornada de miércoles a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 13 del torneo nacional. La probable formación azul para enfrentar al Pirata y lo que viene al equipo de Mauricio Pellegrino.

No te pierdas de lunes a viernes un nuevo capítulo de RedGol en La Clave por Radio La Clave, 92.9 FM en Santiago, y en las plataformas sociales de RedGol. Además, puedes revivir cada episodio en nuestro canal de YouTube, los mejores momentos también en la lista de reproducción y en Spotify.