El experimentado reportero, fanático de Newell's Old Boys, sorprendió al Gringo Heinze tras la victoria de Newell's sobre Audax Italiano. Un recuerdo de sus inicios provocó muchos agradecimientos del DT Leproso.

Newell's Old Boys consiguió una postrera victoria frente al Audax Italiano. Parecía no quedar mucho tiempo para alguna otra acción, pero la Lepra dijo otra cosa: un remate rasante de Brian Aguirre (20 años) dejó sin chance de reaccionar a Tomás Ahumada.

Justo después de esa jugada, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera pitó el final del encuentro. Con eso, la escuadra rosarina saltó a la cima del Grupo E de la Copa Sudamericana, aunque no en soledad. Comparte el primer lugar con el Santos de Brasil, que venció como visitante por 1-0 al Blooming de Bolivia.

Gabriel Heinze celebró muy efusivamente esa conquista. Dio un salto y empuñó su mano al menos en tres ocasiones. Sabía que con ese tanto, los tres puntos se irían en el equipaje de NOB. En la conferencia de prensa posterior al duelo, el Gringo recibió una felicitación que no esperaba. Y que lo dejó loco, tal como evidenció la cara que puso cuando un periodista chileno le puso en la mesa un tremendo recuerdo.

Gabriel Aros Manzor elogia a Heinze: "Eres alguien que admiro"

Se trata de Gabriel Aros Manzor, un periodista experimentado que vive en Rancagua, lleva muchísimos años en el reporteo diario de O'Higgins y es un fanático de Newell's Old Boys. Es más, eso le ha generado tener una relación cercana con la mayoría de los ex Leprosos que vinieron al fútbol chileno, como Gerardo Martino, quien jugó en el Capo de Provincia en 1996; Eduardo Berizzo o el mismísimo Marcelo Bielsa.

"Para mí es un honor tener aquí frente mío a un referente, a alguien que admiro desde el punto de vista personal. Y porque te vi en alguna oportunidad bajo la conducción de Roque Alfaro ahí en Bella Vista, cuando estabas iniciando tus pasos en el fútbol", dijo el comunicador.

El ex defensor del Real Madrid puso un rostro que dejó claro lo inesperado que fue el momento para él. Jamás tuvo presupuestado que alguien en Chile fuera hasta la génesis de una trayectoria que incluyó pasos por la selección de Argentina, el Real Madrid de España, el Manchester United de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia.

Heinze a Gabriel Aros Manzor: "Le digo gracias por quererme un poquito"

Gabriel Heinze no escondió la emoción. "Déjeme asimilar todo el elogio. Desde que llegué como entrenador no recibí tantos elogios de personas que están ahí sentadas", dijo el técnico de 44 años, quien en su carrera como DT anota estadías en Atlanta United de Estados Unidos, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors y Godoy Cruz.

"Está claro que usted lo que hace es quererme un poquito. Y le digo gracias. También le voy a decir que me da muchísimas fuerzas y ánimos para seguir con estas cosas. Cada vez se está poniendo más difícil", marcó Heinze para cerrar. Y no le faltaba razón, pues Newell's Old Boys venía de caer 3-0 frente a Estudiantes de La Plata y marcha en el 10° puesto de la Liga Profesional de Argentina.

