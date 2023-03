La selección chilena derrotó a Paraguay por 3-2 en el amistoso disputado en el estadio Monumental y la Roja consigue por fin su primer triunfo desde la llegada de Eduardo Berizzo a la dirección técnica.

Chile partió en buen pie y en ventaja para caer en sus propios fantasmas. En el segundo tiempo el ingreso de Alexis Sánchez cambió el desenlace con una actuación soberbia del crack del Olympique de Marsella.

“Todo jugador es valioso cuando está comprometido y se siente parte. El inicio del duelo no nos permitió empezar con Alexis y su ingreso trastorna el partido porque es un futbolista de clase mundial. También habla de su vigencia, la vigencia de los experimentados en esta nueva era”, dijo Berizzo sobre el desempeño de AS10.

El cuadro nacional mostró su mejor cara en mucho tiempo, con Alexander Aravena ingresando con el socio perfecto. El Toto considera que preparó el partido tal como lo ha venido haciendo.

“Evidenciamos esta manera de jugar en la fecha FIFA anterior en Polonia y Eslovaquia, la idea era que, como jugamos el segundo tiempo, jugáramos todo el partido”, sostuvo el director técnico.

Añade que “el ingreso de Alexis colaboró con eso, con la profundidad, el ingreso de Alexander Aravena también, pero creo que jugamos adelantados en el campo, la presión sucedió cuando estamos en ese modo tan agresivo de recuperación de la pelota y fluidez en el ataque constante, terminamos quedándonos con el partido porque creímos en atacar, en plantarnos en campo rival, en correr riesgos y jugamos un segundo tiempo que interpretamos a partir de lo malo hecho en el primer tiempo, lo corregimos y pudimos neutralizar a nuestro rival en casi todas las facetas de juego”.

Por último, Eduardo Berizzo sentencia que “me motiva llevar a Chile a un nuevo mundial, me motiva devolverle la mano a un país que me dio trabajo, muchas cosas podría puntualizar que me motiva y jamás dudo dentro de un partido de lo que somos capaces. Siempre atacaremos y el premio será ganar partidos emocionantes como lo ganamos hoy”.