Una triste noticia se conoció en Argentina cuando el colombiano de 22 años Andrés Balanta murió luego de desvanecerse en la práctica que realizaba con Atlético Tucumán. Algo que golpeó duro a Sergio Agüero, quien hace pocos meses debió retirarse del fútbol por un problema cardíaco.

El ex delantero de la Selección Argentina estaba realizando un streaming cuando se enteró de este hecho y su reacción fue espontánea. "No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda", comentó el jugador con paso por Manchester City, Atlético de Madrid y Barcelona.

Luego agregó que "me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó. Es todo muy difícil".

Agregó que el doctor le dijo "tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor, porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas".

También recordó lo sucedido con el danés Christian Eriksen en la Eurocopa. "Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije 'me estoy por desmayar'", rememoró.

Sobre ese día, detalló que "sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que me apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien, se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes".