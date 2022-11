La polémica de Lionel Messi con la camiseta de la selección mexicana en el vestuario enfureció a Canelo Álvarez, a quien no le gustó que le dieran excusas como las de Sergio Agüero y lo trató de hipócrita al Kun por meterse al baile.

El Canelo Álvarez abrió Twitter y dejó la escoba. Todo por echarle fuego a una polémica muy pobre con Lionel Messi, a quien acusa de patear la polera de la selección mexicana luego del duelo que jugaron ambas selecciones en Qatar, algo que no le gustó al boxeador azteca que posteó muchas cosas contra la Pulga.

Por eso el Kun Agüero le respondió que se dejara de hacer el loco, pues se estaba pegando el show. "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", escribió el formado en Independiente.

Algo que no le gustó al púgil, quien le respondió sacando trapitos al sol de conversaciones privadas. "Tú también cabrón, me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita carbón", fue la contundente respuesta.

El Kun no quiso entrar en esta absurda discusión y prefirió el sentido del humor: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado. #AguanteArgentina #VivaMexico".

Algo que no calmó a Canelo, quien siguió pegando como si estuviera en un cuadrilátero. "Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo, escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram. Hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!"

Un capítulo más de esta teleserie argentina-mexicana, donde todo el mundo se metió a comentar lo que pasó con Canelo y sus posteos. Lo importante para el boxeador, eso sí, es que México le gane a Arabia Saudita este miércoles y tenga chances así de pasar a octavos de final.