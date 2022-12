El triunfo de Arabia Saudita ante Argentina causó furor en todo el mundo. Era David venciendo a Goliat, por lo que se hizo eco de muchas noticias. Y una de ella tenía relación con el premio recibido por los jugadores asiáticos por parte de los jeques de ese país: un automóvil Rolls Royce para cada uno y relojes Rolex.

Un tema que esta jornada Yasser Al Misehal, presidente de la Ferderación de Fútbol de Arabia Saudí, aclaró con el medio español Marca. Ahí aseguró que efectivamente hubo un cariñito para los futbolistas, pero lejos de lo que tanto se especuló.

"No, no, no. Nuestros jugadores jugaron por el orgullo de representar a su nación. Tuvieron el honor y la suerte de representar al equipo nacional en un histórico partido (contra Argentina). Los rumores no son ciertos", contó enfáticamente.

Luego dijo que "por supuesto que tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal. Hay regulaciones para ello. Ellos no juegan por los bonus, juegan por su país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en famosos después de ganar a Argentina".

Al Misehal también habló de la contusión que sufrió el jugador Al-Shahnrani tras golpearse con la rodilla de su arquero. "Gracias a Dios Al-Shahrani está bien. Tuvo varias lesiones severas. No solo una lesión en la cara. También tuvo una lesión en sus costillas y otra más en el páncreas que daba miedo, pero gracias a Dios está bien".

Agregó que "ha tenido tres operaciones, se encuentra bien en su casa. Creo que gradualmente empezará a entrenar poco a poco y espero que regrese a los campos dentro de poco".