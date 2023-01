Jaime García tuvo un buen estreno con Ñublense este 2023, al vencer en la Noche Roja por 3-2 a Oriente Petrolero. Eso sí, la hinchada lamentó la ausencia de uno de los baluartes del plantel que consiguió el año pasado la clasificación a Copa Libertadores: Lorenzo Reyes.

El volante no ha confirmado su participación para el 2023 en la escuadra chillaneja, algo que abordó el técnico García luego de la victoria ante los bolivianos. Y a pesar de admitir que su presencia es importante, aseguró que no hay chipe libre para que se integre cuando le dé la gana al equipo.

"Tendré que esperarlo hasta donde yo crea que hay respeto con los demás. Si va a llegar, me lo tendrá que decir. Y si no va a llegar, él tendrá su razón, sus opciones, pero en todo hay límites", confesó el entrenador de Ñublense dejando clara su posición sobre Reyes.

De todas formas espera que todo se resuelva favorablemente para los Diablos Rojos. "Es un jugador que para mí es súper importante, es el caudillo del equipo", aunque por ahora prefiere no presionar a los dirigentes para que logren renovarlo.

"No he preguntado. Me tengo que enfocar en Juan (Leiva), en los que están acá. Si llega bienvenido, si no llega veremos cómo vamos arreglando el buque en el camino", manifestó el estratega sobre lo que está ocurriendo con Reyes.

Finalmente comentó lo que está buscando para reforzar a la escuadra, de acuerdo a los múltiples desafíos que enfrentará Ñublense esta temporada. "Nos falta un lateral izquierdo, un delantero más, un central, pero si tengo que ir a la guerra así, lo voy a hacer", contó García, quien se enfoca en el debut ante Unión Española en el Santa Lauta: "Trato de centrarme en que podemos llegar bien al Campeonato".