A pesar de que los Diablos Rojos ya han incorporado siete refuerzos al plantel, el entrenador del cuadro chillanejo no está satisfecho con la conformación del equipo pensando en que debe hacer frente a dos torneos nacionales y uno internacional.

Ñublense quiere sorprender y afrontar de la mejor forma los desafíos que tiene este año. Los chillanejos competirán en el Campeonato Nacional, en Copa Chile y en la Copa Libertadores. Por esta razón es que han incorporado varios nombres a la plantilla y ya anunciaron a Pablo Aránguiz, Juan Córdova, Jorge Henríquez, Juan Leiva, Andrés Vilches, Bayron Oyarzo y Lucas Abascia.

Sin embargo, pese a la llegada de siete refuerzos, el entrenador de los Diablos Rojos, Jaime García, no se siente conforme. Así lo expresó en conferencia de prensa, en la que hizo un llamado a la dirigencia de Ñublense. “Yo no me guardo nada cuando tengo que hablar el tema, creo que faltan piezas por llegar, pero hay preocupación porque ya tenemos que ir contemplando los puestos que nos faltan. Lo tenemos súper claro, y ellos también lo saben”, expresó refiriéndose a los dirigentes.

"Yo tengo que estar al frente de tres competencias y para eso debo tener un grupo que me permita pelear en ellos. Eso es lo que estamos esperando, que los refuerzos que nos puedan dar la opción de cambiar la historia de los partidos lleguen lo antes posible", agregó el DT.

La Noche Roja

Este domingo 8 de enero el conjunto chillanejo tendrá la oportunidad de demostrar su calidad con los nuevos rostros del equipo en lo que será la tradicional Noche Roja, donde Ñublense se enfrentará al club boliviano Oriente Petrolero en el estadio Nelson Oyarzún. Allí, además, harán la presentación de su nueva camiseta y la bienvenida oficial a las nuevas incorporaciones.

Sobre su rival Jaime García se mostró satisfecho. "Cuando uno va quemando etapas, el que me toque bienvenido sea. Hay que seguir soñando e ir disfrutando y mejorando, porque el rival que me pongan al frente me motivará a querer hacerlo de la mejor manera posible. Estos partidos son para divertirse, ir por más e ir sumando roce acorde a lo que queremos”, concluyó el estratega.