La Kings League es furor en el mundo por la rapidez de sus partidos, por las estrellas que aparecen jugando y porque quienes comandan este proyecto son muy mediáticos, lo que hace que se haga conocido entre los amantes del fútbol.

Uno de los personajes más potentes para desarrollar esta idea es Ibai Llanos, famoso streamer español que es presidente del elenco Porcinos FC. Entre los futbolistas más famosos que han vestido la camiseta rosada de este elenco están Ronaldinho, Chicharito Hernández y Raúl Tamudo.

Constantemente están incluyendo nuevos jugadores para darle más show a la competencia, por lo que en su última transmisión Ibai recordó a un jugador chileno que era letal frente al arco rival: Nicolás Castillo.

Esto tras la lesión de Javier Castillo, por lo que empezó a interactuar con quienes seguían su streaming. "¿Alguien del chat conoce a un delantero chileno, que fue Pichichi en la liga mexicana?", comenzó señalando por su campaña en Pumas de la UNAM entre el 2017 y el 2018.

Siguió describiéndolo. "Era un delantero suplente en Chile, que jugó en la liga mexicana...", hasta que lo encontró buceando en internet. "Es este gente, Nicolás Castillo", confesó. Luego describió que "está sin equipo, pero tuvo una temporada en la liga mexicana que no paró de meter".

Comentó que "fue hace muy poquito, hace una o dos temporadas metió 20 goles en una temporada", aunque en efecto eso ocurrió hace ya casi cinco años, antes de emigrar a Portugal para jugar en el Benfica.

Ahí Ibai empezó a leer los comentarios que le llegaban, en su mayoría seguramente de chilenos, que siguen mucho sus transmisiones. "No, Ibai, ese se lesiona", "no Ibai, por favor, no", "este se lesiona", "Ibai, es muy malo" y "es un w..." son algunas de las frases que alcanzó a leer.

Luego le llegó algo más explicativo, lo que le hizo aterrizar sus intenciones. "Ibai, Castillo está muy mal de la pierna", en relación a la trombosis que sufrió en su pierna derecha tras ser operado cuando actuaba en América de México.

Ahí señaló "no lo sé, no he hablado con él, solamente vi que es muy bueno, que metía muchos goles", aunque entendió que "si está lesionado, entonces nada, vamos a volver a la lista anterior".