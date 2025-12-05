El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Te contamos cómo se realiza el esperado sorteo para elegir a los grupos de la cita planetaria.

Sorteo Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

El sorteo del próximo mundial será este viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C y será transmitido por Chilevisión lo transmitirá a partir de las 14:00 horas, con la conducción en Chile de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

También podrás verlo por la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través de la plataforma DGO, Chilevisión Web, además del servicio de streaming Amazon Prime Video.

Disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Los países que jugarán por primera vez un mundial

Tres selecciones harán su debut absoluto en una Copa del Mundo: Uzbekistán y Jordania, por Asia, y Cabo Verde, por África. Todas ellas lograron su clasificación gracias a campañas destacadas en eliminatorias.

Debido a su escasa trayectoria en torneos internacionales, estas selecciones figuran en posiciones bajas del ranking FIFA. Por esto, esperando la confirmación definitiva de todos los clasificados, todo apunta a que integraría el bombo 4 en el sorteo.