Sorteo Mundial 2026: A qué hora es y dónde VER EN VIVO cómo se arman los grupos de la cita planetaria

Las tómbolas determinarán la composición de los doce grupos que serán parte del Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

El sorteo será en el Kennedy Center de Washington D. C.
© Getty ImagesEl sorteo será en el Kennedy Center de Washington D. C.

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados, con varias sorpresas como el estreno del formato con 48 selecciones y ya son varias las selecciones que ya aseguraron su presencia, mientras otras se juegan todo aprovechando las últimas oportunidades.

La competencia comienza el 11 de junio en México y finaliza el 19 de julio en New York. Te contamos cómo se realiza el esperado sorteo para elegir a los grupos de la cita planetaria.

Sorteo Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

El sorteo del próximo mundial será este viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C y será transmitido por Chilevisión lo transmitirá a partir de las 14:00 horas, con la conducción en Chile de Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera.

También podrás verlo por la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través de la plataforma DGO, Chilevisión Web, además del servicio de streaming Amazon Prime Video.

Disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Los países que jugarán por primera vez un mundial

Tres selecciones harán su debut absoluto en una Copa del Mundo: Uzbekistán y Jordania, por Asia, y Cabo Verde, por África. Todas ellas lograron su clasificación gracias a campañas destacadas en eliminatorias.

Debido a su escasa trayectoria en torneos internacionales, estas selecciones figuran en posiciones bajas del ranking FIFA. Por esto, esperando la confirmación definitiva de todos los clasificados, todo apunta a que integraría el bombo 4 en el sorteo.

