Los medios trasandinos tiraron la casa por la ventaja para festejar el 3-2 de la albiceleste por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 nos regaló otro partidazo para la historia en esta ronda de octavos de final. Argentina, que hasta el minuto 79’ caía por 2-0, se mandó una remontada notable ante Egipto para ganar por 3-2 y sacar pasajes a los cuartos de final de la cita planetaria.

Con goles de Cuti Romero (79’), Lionel Messi (83’) y Enzo Fernández (90+3’) la albiceleste lo dio vuelta para mantener vivo el sueño del bicampeonato, algo que está siendo festejado con todo en el país vecino.

Al otro lado de la cordillera los medios trasandinos no ocultaron su alegría tras este verdadero triunfazo, sobre todo si consideramos que se vieron por largos minutos realmente afuera del torneo.

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Medios de Argentina en éxtasis tras el 3-2 a Egipto y el paso a los cuartos de final del Mundial 2026

TyC Sports tituló en su web tras la victoria “Estamos vivos”, afirmando que “en otro partido para el infarto, la Albiceleste dio vuelta un 0-2 ante Egipto, se impuso por 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial”.

Por su parte Diario Olé llevó en su sitio “Increíble Argentina: la Selección pasó del 0-2 al 3-2 en pocos minutos y se metió en cuartos de final del Mundial”.

La Nación en tanto tituló “Corazón de campeón. Argentina estaba derrumbada, pero Messi la rescató y dio vuelta un partido increíble: ¡a cuartos de final!”.

Argentina ahora jugará en cuartos ante el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza. | Foto: Getty Images.

Para cerrar Infobae afirmó que “Tras una remontada épica, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial”, para luego agregar que “la selección de Lionel Scaloni perdía 2-0, pero revirtió el marcador gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández”.

Ahora Argentina enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Colombia y Suiza este sábado 11 de julio a las 21:00 (hora de Chile) en Kansas City.

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En síntesis