Los fanáticos del Tri llegaron en masa al lugar de concentración de los ingleses y no los dejaron dormir. Ni la policía los detuvo.

Un partidazo está pactado para este domingo desde las 20:00 horas de Chile, cuando uno de los tres anfitriones, México, se juegue el paso a los cuartos de final del Mundial 2026 ante el poderoso seleccionado de Inglaterra.

Los aztecas llegan con compaña perfecta, puesto que ganaron todos sus partidos sin recibir goles y vienen de ganarle con comodidad por 2-0 a Ecuador. Los ingleses, por su parte, han tenido dudas en su rendimiento y Harry Kane los salvó del papelón ante el Congo.

Los mexicanos saben la importancia del partido que se jugará en el estadio Azteca, es por ello que los hinchas del Tri hicieron pasar una pésima noche a los europeos, tal como le pasó a los ecuatorianos.

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Ni la policía detuvo el escándalo de los hinchas mexicanos en hotel de Inglaterra

La Federación Inglesa de Fútbol sabía que los seguidores mexicanos iban a realizar show en la noche previa, por lo que hicieron reservas en 11 hoteles para despistar, pero no sirvió de nada.

Cientos de fanáticos del cuadro verde se dieron cita por redes sociales y llegaron al hotel donde se alojaron los ingleses, y armaron escándalo: bombos, trompetas, fuegos artificiales y pirotecnia acompañó al equipo de Thomas Tuchel.

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Efectivos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía mexicana acudieron al lugar para disipar a los hinchas ruidosos, pero no pudieron y se quedaron hasta altas horas de la madrugadas molestando a sus “rivales”.

Inglaterra quiere hacer historia en el estadio Azteca y pretende propinarle la tercera derrota a México en su casa, que no pierde en dicho recinto por partidos oficiales desde el 6 de septiembre de 2013, cuando Costa Rica venció por 2-1.

En síntesis

México e Inglaterra disputarán octavos de final este domingo a las 20:00 horas de Chile.

octavos de final este domingo a las 20:00 horas de Chile. Hinchas mexicanos armaron escándalo con pirotecnia en el hotel de la selección de Inglaterra.

con pirotecnia en el hotel de la selección de Inglaterra. El DT Thomas Tuchel y su equipo inglés sufrieron el boicot de los fanáticos locales.