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Mundial 2026

¿Dónde ver Portugal vs Croacia? Transmisión por TV y ONLINE de los 16avos de final del Mundial

Este jueves se vivirá un intenso duelo por los dieciseisavos de final de la cita mundialista, donde se enfrentarán dos poderosas nacionales por clasificar a la siguiente fase.

Por Andrea Petersen

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Este jueves se disputa intenso encuentro por los 16avos de final.
© Getty ImagesEste jueves se disputa intenso encuentro por los 16avos de final.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este jueves con uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final. Portugal y Croacia se enfrentarán en un compromiso decisivo en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos del certamen.

Ambas selecciones llegan tras completar una sólida fase de grupos, en la que finalizaron en el segundo lugar de sus respectivas zonas. Los Lusos fueron escolta del Grupo K, mientras que Croacia hizo lo propio en el Grupo L, resultados que les permitieron avanzar a la ronda de eliminación directa.

¿Dónde ver Portugal vs Croacia?

El partido por los dieciseisavos de final se juega este jueves 2 de julio a las 19:00 horas (Chile) en el Estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

El encuentro estará disponible en TV abierta por la señal de Chilevisión, en cable por DSports y en streaming por DGO, Chilevisión.cl y Paramount+.

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Ahora, con el margen de error reducido al mínimo, portugueses y croatas buscarán imponer sus credenciales en un duelo donde solo uno logrará avanzar a los octavos de final y mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Sin embargo, la clasificación a esta etapa de la competencia no fue tan sencilla para ninguna de las dos escuadras.

Portugal aseguró su clasificación tras finalizar en el segundo lugar del Grupo K. El elenco luso debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, luego goleó por 5-0 a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con una igualdad sin goles ante Colombia, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

Croacia, en tanto, también terminó como escolta de su zona, aunque su camino fue más firme. La “Vatreni” comenzó con una derrota por 4-2 frente a Inglaterra, pero lograron recuperarse con un triunfo por la cuenta mínima sobre Panamá y una victoria por 2-1 ante Ghana, sellando así su clasificación a los dieciseisavos de final.

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