La máxima competencia del automovilismo deportivo vuelve a la acción este fin de semana desde el imponente Circuito de Las Américas en Austin, Texas. Se trata de la esperada celebración del Gran Premio de Estados Unidos, la decimonovena fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1.

Oscar Piastri (1° con 336 ptos) y Lando Norris (2° con 314 ptos), ambos de McLaren, continúan firmes en su intensa pelea por arrebatarle el cetro de campeón a Max Verstappen (3° con 273 ptos) y el GP estadounidense podría ser un punto de inflexión decisivo para el resto de la temporada. Ya que la cita en suelo norteamericano cuenta con el nuevo formato de “Sprint”. Esto implica que, aparte de los valiosos puntos de la carrera tradicional del domingo, se otorgarán unidades adicionales en las emocionantes carreras Sprint del día sábado.

Norris, Verstappen y Piatri siguen en la lucha por el título 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Esto adicionalmente provoca otra modificación importante: en lugar de los habituales tres entrenamientos libres, solo se celebrará una sesión de práctica. Es en este contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de esta fecha de la F1, que tendrá lugar durante los días 17, 18 y 19 de octubre.

Horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Práctica Libre: viernes 17 de octubre a las 16:30 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ en su plan Premium.

Transmite ESPN 2 y Disney+ en su plan Premium. Clasificación sprint: viernes 17 de octubre a las 18:30 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ en su plan Premium.

Transmite ESPN 2 y Disney+ en su plan Premium. Sprint: sábado 18 de octubre a las 14:00 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ en su plan Premium.

Transmite ESPN 2 y Disney+ en su plan Premium. Clasificación (Qualy): sábado 18 de octubre a las 18:00 horas de Chile. Transmite Disney+ en su plan Premium.

Transmite Disney+ en su plan Premium. Carrera: domingo 19 de octubre a las 16:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ en su plan Premium.

Los eventos previos a la carrera principal, en su mayoría, van por ESPN 2 en TV en esta oportunidad, salvo la carrera del día domingo, ya que su transmisión estará a cargo de la señal principal, ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás ver todos los eventos en vivo del GP de Estados Unidos de forma online en la app Disney+ en su plan Premium.