La Liga Norteamericana dio una gran sorpresa al anunciar el regreso del jugador chileno-canadiense Juan Córdova, quien se despidió de la competencia chilena para partir a una nueva aventura en el exterior.

La noticia fue entregada a través de las redes de su nuevo equipo, donde el Inter Toronto, club que compite en la Canadian Premier League, publicó la confirmación de su fichaje.

“Juanito está de regreso. ¿Quién está listo? El jugador regresa al equipo para la temporada 2026, reforzando la línea defensiva con más de 200 apariciones profesionales de experiencia en todo el continente americano”.

Asimismo, subieron un registro de sus grandes jugadas con el título: “¿Cuál es tu jugada favorita de él? Con la experiencia en la Selección Nacional de Canadá y más de 200 apariciones profesionales, Juan Córdova agrega calidad probada al equipo”.

Juan Córdova festeja su regreso a la Canadian Premier League

Por su parte, el jugador respondió igual de entusiasmado con un mensaje para los fans. “Estoy emocionado por regresar para la temporada 2026, estoy listo para luchar por el título y dar todo por este club. Con el apoyo de los fans haremos esta temporada especial. ¡Vamos Inter!”.

La carrera de Juan Córdova

El defensor de 30 años tiene doble nacionalidad, chilena-canadiense, y comenzó su carrera profesional junto a Unión San Felipe el 2013, pasando luego por clubes como Huachipato y Ñublense. En 2024 dejó Chile para fichar con el York United de la Liga Canadiense, regresando a territorio nacional una temporada más tarde donde volvió a San Felipe.

A nivel de Selección, Córdova jugó algunos partidos con la Selección sub-20 chilena en 2014 y junto a la canadiense jugó en la sub-23 para un torneo disputado en Catar el 2017.

El mismo año, fue nominado a la Selección canadiense adulta para un amistoso contra Curazao. El 2019 fue parte de la nómina para la Copa de Oro de la Concacaf.