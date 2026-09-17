El poderoso conglomerado económico mexicano determinó adquirir la mayor parte de la ficha de este delantero de 21 años que ya llegó a 10 tantos durante esta campaña. ¿Se quedará en Chile?

Es sabido que el Grupo Pachuca tiene mucha influencia en los fichajes de Everton de Viña del Mar y también que suele tener prioridad para quedarse con jugadores que salen del cuadro Ruletero, como ocurrió con Rodrigo Echeverría cuando fue al León de México.

Y en ese contexto, el poderoso conglomerado mexicano tomó una decisión a pesar de que la temporada 2026 no ha concluido para los Ruleteros. Así lo informó el periodista Diego Peralta, quien suele tener información certera del devenir Oro y Cielo.

“Grupo Pachuca tiene decidido iniciar las gestiones con Ferro para adquirir el 80 por ciento del pase de Nicolás Montiel”, reportó el citado comunicador en su cuenta de X sobre este delantero argentino de 21 años, una de las revelaciones de la campaña evertoniana.

Nicolás Montiel celebra uno de los goles que anotó en Everton este 2026. (Sebastian Cisternas/Photosport).

De hecho, Montiel suma ya 10 goles y dos asistencias en 28 partidos disputados con el cuadro viñamarino. Su buen nivel se debió a las chances que ganó por la lesión de Sebastián Sosa Sánchez que terminó abruptamente el segundo ciclo de Triple S en el Sausalito y al bajo rendimiento que ha ofrecido Cristian Chorri Palacios.

“He escuchado mucho a los grandes. Al mismo Chorri, que tiene mucha experiencia. Él es parte de esto, recibo mucho apoyo de los compañeros”, afirmó Montiel hace tres semanas en una conversación con TNT Sports sobre el aporte que el ex Universidad de Chile le ha significado.

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Grupo Pachuca decide adquirir el pase de Nicolás Montiel: ¿se queda en Everton?

Nicolás Montiel se ha erigido como un indiscutido en las alineaciones de Everton de Viña del Mar gracias a su rendimiento y el Grupo Pachuca definió que comprará su ficha, que pertenece a Ferro Carril Oeste de Argentina. De hecho, ya están estipuladas las condiciones del fichaje.

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Peralta contó que “el monto que debe desembolsar el conglomerado es de 300 mil dólares. En los próximos días comenzarán los contactos oficiales con el club argentino”. Por lo pronto, Montiel está encantado en el cuadro Ruletero, aunque no es un hecho que continúe ahí.

Otro de los 10 festejos que Nicolás Montiel registra esta campaña. (Manuel Lema/Photosport).

“No es fácil estar lejos de casa, pero siempre está la familia con un mensajito. Toda la gente de mi pueblo pequeño me hace sentir mucho el apoyo. Y la gente de Everton también. Además los compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes me dan toda la confianza. Los más grandes me aconsejan, gracias a dios encontré una familia en Everton. Espero estar muchos años más”, aseguró el ariete, quien aportó siete de sus goles en la Liga de Primera 2026.

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Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton se ubica en el 4° lugar de la Liga de Primera 2026 y todavía sueña con un boleto a la Copa Libertadores, aunque necesita que las universidades se caigan para seguir en esa lucha.