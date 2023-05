Más allá de la calidad que tiene como jugador, el historial de Yerry Mina en el fútbol es bastante polémico. El colombiano se ha ganado diversos enemigos a lo largo del tiempo por su personalidad, calificada por muchos como burlesca, además de estar siempre al borde del reglamento durante los partidos.

En Argentina se ganó varios en la Copa América 2021. De hecho, fue uno de los motivos por los que Emiliano Martínez alcanzó la categoría de ídolo albiceleste luego de atajarle un penal en la tanda que los metió en semifinales.

Pero también ha tenido problemas con sus propios compañeros e incluso con algunos directores técnicos. Precisamente este fue su último caso, ya que tras el triunfo por 3-0 del Manchester City sobre el Everton de Yerry Mina, Pep Guardiola cargó duramente contra él por arañar a varios de sus dirigidos, incluyendo Erling Haaland.

El DT señaló tras el partido que “no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para hacer eso”.

“Esto no se trata de lo físico, tampoco mental. Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo, con él, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish). Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, agregó Guardiola.

Y en efecto, una vez finalizado el partido, se pudo ver cómo es que el torso de Haaland estaba notoriamente marcado por arañones. Una situación que vuelve a poner al defensor colombiano en el ojo de la polémica por su actuar al interior de una cancha.

Vale destacar que el Everton de Yerry Mina pasa por una situación complicada en la tabla y pelean por no descender. Por ahora están en el puesto 17, a solo un punto de la zona roja. El colombiano no ha sido titular en el cuadro inglés y solo volvió a jugar en los últimos dos partidos, tras 14 suplencias consecutivas.