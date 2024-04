El chileno tuvo buenas palabras para el futbol trasandino y especialmente para Huracán. “Es una familia y me he sentido muy cómodo”, aseguró.

Williams Alarcón está gozando de un buen presente en Argentina con la camiseta de Huracán. El volante chileno es uno de los titulares consagrados en el equipo de Frank Darío Kudelka, permitiéndole brillar en una liga que, para él, es la mejor de la región.

Así lo dejó en claro el ex Colo Colo en charla con el Diario Olé, donde afirmó que “la de Argentina es la mejor liga de Sudamérica y jugar acá te da un plus”.

En ese sentido, el jugador valoró que en el Globo pudo estar dentro de los diez mejores volantes sub 23 del mundo. “Huracán me ayudó muchísimo a estar ahí en ese top, pero mis compañeros tuvieron también un papel fundamental (…) Huracán es una familia y me he sentido muy cómodo”, aseguró.

Además, el volante dejó en claro sus ganas de poder ser considerado por Ricardo Gareca en la Roja, aunque para eso debe primero consagrase del todo en Huracán.

“Para cada jugador lo mejor es estar en la selección y yo, obviamente, quiero estar. Pero la decisión no va más allá de mí, yo estoy enfocado en Huracán y en hacer las cosas bien acá. Después veremos si el DT me cita o no”, concluyó Alarcón.

¿Cuándo vuelve a jugar el Huracán de Williams Alarcón?

El próximo partido del Globo será Atlético Tucumán este sábado 13 de abril desde las 18:00 horas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Copa de la Superliga, certamen donde Alarcón y compañía marcha 11° con 13 puntos en el Grupo A.

