Se jugaba la jornada 8 en la Primera Fase de la Primera División del fútbol argentino entre Huracán de los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, ante Rosario Central. Partido que el Globo ganó 2-0, pero lo más llamativo del encuentro fue una amarilla que resultó en un blooper.

Lo curioso llegaría al minuto 45+2 cuando el árbitro argentino, Ariel Penel, le sacó tarjeta amarilla a Rodrigo Echeverría con total seguridad, pero había un pequeño detalle: la amonestación era para el otro chileno, Williams Alarcón.

Además de no creer lo que estaba pasando, el encuentro se siguió jugando con normalidad y nadie de sus asistentes le avisó al árbitro que el amonestado tenía que ser Alarcón y no Echeverría, por lo que el ex Universidad de Chile fue perjudicado por un error arbitral.

Al final se lo tomó con humor, mientras Alarcón también mostraba una sonrisa pícara por lo sucedido en Parque Patricios.

¿Cómo va la temporada de Huracán?

Para esta temporada, el Globo no clasificó a competencias internacionales y estará centrado en la Primera División y Copa Argentina.

Tras el triunfo frente a Rosario Central, los del Ducó subieron al puesto 10 del Grupo A, tras 8 jornadas disputadas: 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Se ubican a 7 puntos del primer puesto y a sólo 4 del último del grupo.

De momento, los que han convertido más goles son dos conocidos del fútbol chileno: Williams Alarcón (ex Colo Colo y Unión La Calera) y Walter Mazzantti (ex Huachipato), ambos jugadores, han marcado 2 tantos cada uno.

Alarcón además se matriculó con una gran asistencia en el gol de De la Fuente, que abrió el marcador.

La asistencia de Williams Alarcón

Los próximos desafíos de los chilenos en Huracán

Instituto vs. Huracán | lunes 4 de marzo | 21:00 hrs.

Huracán vs. Argentinos Jrs. | domingo 10 de marzo | 17:00 hrs.

Barracas Central vs. Huracán | domingo 17 de marzo | 16:00 hrs.

