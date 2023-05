Ya es casi un hecho que, tras dos temporadas, Lionel Messi partirá del PSG y busca un destino para seguir su carrera. Interesados hay por montones, desde los petrodólares árabes, pasando por la MLS o incluso la quimera que buscan en Newell’s de que algún día la Pulga vista sus colores.

Pero todo indica que Messi tiene un solo objetivo en mente: volver a Barcelona. El argentino, que forjó su leyenda en el cuadro catalán, con 672 goles en 778 partidos y ganando 35 títulos, desea volver al equipo que lo formó y del cual debió partir entre lágrimas hace dos años.

De hecho, es tal el interés del campeón del mundo, que en España desclasificaron que le reservó colegio a sus hijos para septiembre próximo, mes en donde se inician las clases en España. Messi lo hizo en un colegio británico de Castelldefels, el barrio más exclusivo de Cataluña.

Eso sí, Messi lo hizo a sabiendas de que puede que las negociaciones con la dirigencia blaugrana, si es que se dan, fracasen. Pero fue una forma de dar a conocer su interés por volver y para meterles presión a los directivos de que le hagan una oferta.

Eso sí, desde Sport, el medio oficialista del Barcelona, son muy negativos en torno a una posible vuelta. “El FC Barcelona no es una opción para el futbolista ya que no han presentado ninguna ofertaformal y aún depende de la Liga y del Plan de Viabilidad, así como de ventas de jugadores, bajadas de sueldos, los despidos de Barça TV, etc… para poder incluso empezar a inscribir jugadores que aún no están registrados en La Liga”, destacaron.

No es una cuestión de que Leo Messi quiera o no quiera esperar al equipo blaugrana. Para el jugador, no existe ninguna seguridad de que el Barça pueda finalmente presentar una oferta ni ahora ni el 31 de agosto. Depende de muchas circunstancias y en estos momentos no parecen existir garantías de que llegue una oferta del FC Barcelona.

Vale recordar que Messi viene de dos temporadas en Francia donde nunca logró convertirse en la figura que fue en Barcelona. Convirtió 32 goles, pero sus mejores momentos en la última época los tuvo con la selección argentina, donde por fin pudo ganar el Mundial en Qatar 2022.