Desde el incidente en el partido entre Real Madrid y Valencia por insultos racistas, Vinícius Júnior pasa por un duro momento y lo ha evidenciado descargándose en redes sociales. Sin embargo, el apoyo ha sido inmediato para el delantero brasileño, que recibió respaldo del club, de su país y de los millones de aficionados que lo siguen en el mundo.

A través de su Instagram, el delantero ha lanzado reiterados mensajes hacia La Liga y las autoridades españolas sobre el racismo en los estadios. Ha subido pruebas de los ataques efectuados hacia su persona, los ha comparado con lo que vivía Roberto Carlos en su momento y ha argumentando que poco a cambiado a día de hoy.

No obstante, el delantero que renovó contrato con los Merengues hasta 2027 ha dicho que no piensa abandonar al Madrid, ni la lucha contra el racismo, que ha iniciado en el partido del Valencia pero que no se detendrá hasta que existan cambios reales en el fútbol.

Con esa personalidad auténtica, la convicción y los valores para no dejarse pasar a llevar, el jugador de tan solo 22 años se esta convirtiendo en un ícono de la lucha contra el racismo. Así ha dejado ver su deseo de “inspirar y traer más luz” a ese combate que se lleva prolongando por décadas en el mundo del deporte.

Es por esto que Nike lo hará protagonista de una campaña contra el racismo en España, a iniciarse en los próximos días.

Según asegura Marca, el espónsor técnico que tiene contrato hasta 2028 con el delantero, utilizará su imagen para iniciar un llamado al antirracismo con foco en las ciudades de Madrid y Valencia. Esto a pesar de que hace algunas semanas se rumoreaba de una posible ruptura entre Vinícius Júnior y la firma norteamericana.